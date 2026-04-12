U susret jednom od najradosnijih hrišćanskih praznika, Vaskrsu, Bojana Lazić otkriva kako izgleda spoj tradicije, porodične topline i poslovnih obaveza. Iako praznične dane već godinama provodi radno, duh Vaskrsa u njenom domu ne izostaje od farbanja jaja sa sinom do okupljanja sa najbližima. U iskrenom razgovoru govori o uspomenama iz detinjstva, malim porodičnim ritualima, ali i o vrednostima koje danas najviše ceni miru, praštanju i ljubavi koja pokreće.

Bojana, kako provodiš ovaj divni praznik?

- Već sedam godina Vaskrs provodim radno, u okviru emisije "Premijera vikend specijal". Mada kažu da je i lepo kad radno započneš takav praznik, onda nekako cela godina bude u duhu uspeha, rada i, hvala bogu, zdravlja.

Kako je u porodičnom domu pre nego što dođeš na posao?

- U porodičnom domu sin Mateja i ja, s obzirom na to da živimo sami, ustanemo i onda se svako bori za svoje pobedničko jaje. Ipak, ja se nekako trudim da svake godine upravo on bude pobednik. Kad se vratim s posla, već dođe moja mama i svi se lepo okupimo. Divno, kao i u svakoj porodici.

Sve u znaku radosti

Da li farbaš jaja?

- Obavezno. Trudim se što više, tad mi je lepša trpeza. Od pre dve godine Mateja i ja sami kod kuće farbamo jaja i bude ih sigurno od 50 do 100, pa onda delimo po komšiluku, prijateljima, članovima porodice.

Da li pamtiš neke lepe trenutke iz detinjstva tokom praznika?

- Kako da ne. Samo se lepih i sećam za Vaskrs. Naravno, moja mama je porodična, patrijarhalna žena, tako da mi je prenela sve naše divne srpske običaje. Pamtim igru, smeh, jaja i mislim da uvek pojedem više od 20 tog dana, tako da je sve u najpozitivnijem smislu.

Da li se na poslu kucate i ko obično pobeđuje?

- Ja sam se baš ove godine, upravo za vas, kucala s članovima žirija i voditeljima "Pinkovih zvezda" i moram priznati da sam dobila pobedničko jaje. Viki i ja smo bile u finalu. Iako je ona menjala pa tražila bolje, ja sam sa jednim svojim od početka do kraja pobedila.

Dakle, služe se prevarama članovi žirija?

- Pa kao, vidiš da je htela, ali na kraju nije uspela.

Osmeh na prvom mestu

Kakve su tvoje vaskršnje želje?

- Samo mir. Mir nema cenu, i to je meni u poslednjih nekoliko godina najvažnije - mir i sreća.

A ljubav?

- Trenutno je nema u tom emotivnom smislu, ali ljubav prema sinu, prema porodici, prijateljima, poslu, to je nešto što me i te kako hrani i daje vetar u leđa. Biće i one druge, nadam se.

Kakva je tvoja poruka u ovim prazničnim danima za sve čitaoce Kurira?

- Praštajte, ljudi, jer mislim da, kad praštate drugima, praštaju onda i vama. Budite se sa osmehom i gajite samo taj mir. Mir u sebi je najveće bogatstvo.