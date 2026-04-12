U susret jednom od najradosnijih hrišćanskih praznika, Vaskrsu, Bojana Lazić otkriva kako izgleda spoj tradicije, porodične topline i poslovnih obaveza. Iako praznične dane već godinama provodi radno, duh Vaskrsa u njenom domu ne izostaje  od farbanja jaja sa sinom do okupljanja sa najbližima. U iskrenom razgovoru govori o uspomenama iz detinjstva, malim porodičnim ritualima, ali i o vrednostima koje danas najviše ceni  miru, praštanju i ljubavi koja pokreće.

Bojana, kako provodiš ovaj divni praznik?
- Već sedam godina Vaskrs provodim radno, u okviru emisije "Premijera vikend specijal". Mada kažu da je i lepo kad radno započneš takav praznik, onda nekako cela godina bude u duhu uspeha, rada i, hvala bogu, zdravlja.

Kako je u porodičnom domu pre nego što dođeš na posao?
- U porodičnom domu sin Mateja i ja, s obzirom na to da živimo sami, ustanemo i onda se svako bori za svoje pobedničko jaje. Ipak, ja se nekako trudim da svake godine upravo on bude pobednik. Kad se vratim s posla, već dođe moja mama i svi se lepo okupimo. Divno, kao i u svakoj porodici.

Sve u znaku radosti

Bojana Lazić obožava Usršnje praznike Foto: Petar Aleksić

Da li farbaš jaja?
- Obavezno. Trudim se što više, tad mi je lepša trpeza. Od pre dve godine Mateja i ja sami kod kuće farbamo jaja i bude ih sigurno od 50 do 100, pa onda delimo po komšiluku, prijateljima, članovima porodice.

Da li pamtiš neke lepe trenutke iz detinjstva tokom praznika?
- Kako da ne. Samo se lepih i sećam za Vaskrs. Naravno, moja mama je porodična, patrijarhalna žena, tako da mi je prenela sve naše divne srpske običaje. Pamtim igru, smeh, jaja i mislim da uvek pojedem više od 20 tog dana, tako da je sve u najpozitivnijem smislu.

Da li se na poslu kucate i ko obično pobeđuje?
- Ja sam se baš ove godine, upravo za vas, kucala s članovima žirija i voditeljima "Pinkovih zvezda" i moram priznati da sam dobila pobedničko jaje. Viki i ja smo bile u finalu. Iako je ona menjala pa tražila bolje, ja sam sa jednim svojim od početka do kraja pobedila.

Dakle, služe se prevarama članovi žirija?
- Pa kao, vidiš da je htela, ali na kraju nije uspela.

Osmeh na prvom mestu

Bojana Lazić srećna i nasmejana za važne dane Foto: Petar Aleksić

Kakve su tvoje vaskršnje želje?
- Samo mir. Mir nema cenu, i to je meni u poslednjih nekoliko godina najvažnije - mir i sreća.

A ljubav?
- Trenutno je nema u tom emotivnom smislu, ali ljubav prema sinu, prema porodici, prijateljima, poslu, to je nešto što me i te kako hrani i daje vetar u leđa. Biće i one druge, nadam se.

Kakva je tvoja poruka u ovim prazničnim danima za sve čitaoce Kurira?
- Praštajte, ljudi, jer mislim da, kad praštate drugima, praštaju onda i vama. Budite se sa osmehom i gajite samo taj mir. Mir u sebi je najveće bogatstvo.

Ne propustiteStars"SVAKI DAN SLUŠAMO NJEGOVU PESMU I PALIMO SVEĆU" Desingerica iskreno o Jakovu: Na dobrom je putu
Desingerica
Stars"NE DIRAJ ME, IMAM ŽENU" Desingerica prozvao Bojanu Lazić, voditeljka ga oladila: Ne bih te ni pipnula!
Pinkove zvezde
Stars(FOTO) BOJANU LAZIĆ BIZNISMEN IZ NOVOG SADA OBASIPA POKLONIMA: Pokazala šta je dobila: Puno košta!
Bojana Lazić.jpg
StarsJEDE PLJESKAVICU U 3 UJUTRU, PA KAD NEMA SREĆE U LJUBAVI ZA 7 DANA SMRŠA 4 KILA: Bojana Lazić o svom izgledu
zika-rodjendan-gosti-06022024-0248.jpg

“Opraštam svima Uskrs je”: Karleuša o Stoji nakon što se rasplakala posle njene izjave i sujeti na estradi Izvor: MONDO