Kako rijaliti odmiče, tako učesnicima "Elite 9" kočnice sve više popuštaju i gotovo svakodnevno krše pravila rijalitija. Upravo zbog toga, produkcija je odlučila da pojedince i danas kazni.

Ovoga puta, Dušica Đokić i Jovana advokatica nisu ispoštovale pravilo buđenja i nastavile su da spavaju nakon završetka muzike kada je po ugovoru određeno da svi učesnici Elite moraju da ustanu iz kreveta.

Zbog toga je produkcija donela odluku da ih kazni honorarima.

Stanija i Asmin u žestokom sukobu

Stanija Dobrojević svakodnevno vodi bitke sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, a tenzija ne jenjava.

Kada nema emisija, starleta voli da odmori i da sebi oduška, a danas je rešila da uživa u dvorištu i preprema ten za prolećne dane koji slede.

"On je meni životna lekcija"

Dok je ležala sa cimerkom i sunčala se, glasno je razmišljala i zapitala se zašto joj je Asmin uopšte trebao u životu.

- On je ozbiljna budala. Za*ebao je mene, okej, ali i sebe je. Blam me je pred ozbiljnim ljudima, kada me ribaju. Šta je sve sinoć rekao, mučenik. Kad vidim koliko daje sebe i trudi se... Idem od prezira do žaljenja. Kakav lik... Gde mi ga je Bog poslao i zašto? Da bude lekcija, za šta? On je meni životna lekcija, ozbiljna... - pričala je Stanija.

