Pevačica Aleksandra Mladenović nekada je bila u emotivnoj romansi sa pevačem Isakom Šabanovićem, ali se ta ljubavna priča neslavno završila.

Nakon dužeg perioda davanja kratkih i šturo formulisanih odgovora na pitanja o njemu, pevačica je jednom prilikom rešila da otvori dušu i iznese sopstvenu verziju istine o njihovom odnosu i krahu te veze.

Osvrnuvši se na spekulacije o novcu, Aleksandra je demantovala da je njen bivši partner živeo na njen račun:

- Isaka nisam finansijski izdržavala. Kupim mu poklon, tako nešto, izdržavala ga nisam. Kad čujem njegovo ime šta probudim u sebi? Pa, ništa.

Prema njenim rečima, ta veza je bila velika greška, a javna slika koju njen bivši partner plasira je lažna:

- To nije bila ljubav. To je bio promašaj. Ja nemam lepo mišljenje o njemu. On se lepo predstavlja samo ovako, medijski, ali nije iskren.

Zatim je iznela šokantne optužbe o zlostavljanju koje je doživela:

- Neiskren je, jako. Jedino što ću reći ovog puta je da je nasilan. On je jedini muškarac od kog sam ja doživela nasilje. I fizičko i psihičko nasilje sam doživela od njega. Zbog njega sam razočarana u muški rod.

Pevačica je detaljno opisala fizički napad koji se odigrao u inostranstvu:

- Od njega sam dobila šamar. Šamarčinu! U Beču je to bilo. Svađali smo se bili, bio je ljubomoran. Vređao me je sve vreme što sam kupovala torbe. Šta god da sam kupovala... Kaže mi da on to ne može da mi priušti , a ja mu nikad ništa nisam tražila, ja sam sebi sve sama priuštila. Meni ne treba muškarac da me finansira, ja samu sebe finansiram.

Isak demantovao sve

U izjavi za medije, bivši dečko Aleksandre Mladenović je navodno rekao da nije bio nasilan, a da je pevačicu udario njen prethodni dečko.

- Samo mene zaobiđite s ovim. Nema šta da demantujem. Ovo me ne zanima - napisao je Šabanović u poruci za "Informer".

"Od malih nogu je pomagala roditeljima na njivi, sadila lubenice i dinje"

Podsetimo, Aleksandra nikada nije krila svoje poreklo i često je isticala koliko je ponosna na svoj rad pre popularnosti.

Od malih nogu je pomagala roditeljima na njivi, sadila lubenice i dinje, a ocu je od svojih zarada kupila traktor, dok je majci poklonila automobil.

"Nije me sramota da kažem da čistim svinjac, da plevim luk i berem paprike. Imamo sjajan plastenik i sve što treba da se pomogne, ja pritrčim", izjavila je ranije pevačica, dodajući da voli svoje rodno mesto najviše na svetu i da je nijedna svetska sila ne može promeniti.