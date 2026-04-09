Poznata rijaliti zvezda i starleta Maja Marinković kroz godine je u potpunosti promenila svoj izgled zahvaljujući brojnim estetskim zahvatima, u koje je uložila velike sume novca.

Njene stare fotografije i dalje kruže internetom i jasno pokazuju koliko se nekada razlikovala od današnjeg izgleda, zbog čega je mnogi jedva prepoznaju.

Maja pukla ogromne pare na operacije:

MAJA MARINKOVIĆ DALA OKO 30.000 EVRA NA OPERACIJE I PROMENILA LIČNI OPIS Starletina pre i posle IZDANJA šokirala javnost!

Kako se navodi, ona je korigovala nos, ugradila nove zube, dopunila usne, uradila trajnu šminku obrva i više puta se podvrgla intervenciji poznatoj kao "mačje oči". Zbog nekadašnjeg velikog nosa i tankih obrva, korisnici društvenih mreža često ističu da je brojnim intervencijama praktično "promenila celu glavu"

On je najviše finansirao

Najveći deo finansijskih sredstava za ove korekcije obezbedio je njen otac, Radomir Marinković Taki. Spekulisalo se da je on za ćerkino ulepšavanje izdvojio sumu od neverovatnih 30.000 evra, kojom su finansirani implanti u zadnjici i grudima, korekcije jagodica, nosa, usana i zuba.

Njen otac je o ovim troškovima govorio potpuno otvoreno:

"Pre nekoliko godina platio sam joj grudi, usne i tetovaže. To me je koštalo 10.000 evra. Lepota je skupa! Sada sama zarađuje, pa je dala novac za operaciju nosa, porcelanske zube koji su je papreno koštali, ali i sve drugo što je želela da promeni na sebi" rekao je Taki jednom prilikom.

Maja nekad i sad:

Asminu majka okrenula leđa zbog Maje

Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, otkrio je detalje iz porodičnog doma. On se oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk i otkrio da je Asminu majka Melvida okrenula leđa zbog njegove veze sa Majom Marinković.

- Mevlida je spakovala paket, suzama ga zatvorila i rekla: "Mustafa, ja mu ovo neću slati. Ne mogu. Nije vredan...". I tu staneš, udahneš i shvatiš da majčina rečenica ponekad nosi veću težinu nego hiljadu tuđih mišljenja.