Popularna pevačica Nikolija Jovanović sa svojom porodicom veći deo leta uglavnom provodi u Atini, gde je Nikolija od svoje majke, folk zvezde Vesne Zmijanac, dobila luskuznu nekretninu na moru.

Pevačica je svojevremeno studirala u tom gradu, zbog čega je veoma vezana za njega, oseća se kao kod kuće i ima mnogo prijatelja.

Prostrani stan sa fantastičnim pogledom na morsku pučinu oduzima dah, a pogled opušta um nepreglednim plavetnilom.

Budući da se luksuzna nekretnina nalazi na odličnom mestu, ne čudi što ona i Relja sa njihovom ćerkom tamo provode mnogo vremena.

Vesna i Nikolija dom su opremile prelepim stilskim nameštajem, enterijer je topao i stan udoban, a u prelepom vrtu imaju i bazen. Sa istančanim ukusom za detalje, u svakom kutku stana oseća se da su dve dame sa uživanjem osmislile koncept celog stana.

Vesna imala težak život

Iako je život pevačice Vesne Zmijanac decenijama pod budnim okom javnosti, malo ko zna potresne detalje njene bolne porodične priče i teškog odnosa sa pokojnom majkom. Iza blistave karijere i velikih hitova krije se sudbina ispunjena tugom, odricanjem i ranama koje nikada nisu u potpunosti zarasle.

Krajem jeseni 1966. godine, majka joj je saopštila šokantnu odluku – da će, čim krene u školu, morati da je napusti i ode na rad u Beč, bežeći od siromaštva. Mala Vesna tada je ostala bez najveće podrške u najranijem detinjstvu.

Njeni roditelji su već bili razvedeni, a otac Dušan je, kako je pevačica kasnije isticala, redovno slao novac za njeno izdržavanje – dovoljno da ne oskudeva. Ipak, novac nije mogao da nadomesti ono najvažnije – majčinu blizinu i toplinu koja joj je tada bila najpotrebnija.

Devojčici tada nije bio jasan majčin odlazak, jer njoj nije bio potreban komforniji život i novac, već očajnička potreba za majčinom ljubavlju i blizinom. Nakon majčinog odlaska, brigu o Vesni preuzela je baka u prigradskom naselju Kovači kraj Kraljeva.

Ovaj događaj ostavio je dubok trag na pevačicu.

- Ono što sigurno znam jeste da sam ja tada u mojoj predstavi o njoj izgubila majku, a ona u meni ćerku. Sve ono što se kasnije događalo nije moglo sastaviti tu pukotinu, ma koliko god da smo se i ona i ja trudile - izjavila je Vesna.

