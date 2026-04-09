Reper Dragomir Despić Desingerica pojavio se juče, 8. aprila, na snimanju "Pinkovih zvezda" u luksuznoj zlatnoj limuzini, ali pravi šok usledio je kada mu je Jelena Karleušaneočekivano prišla i pred svima ga poljubila.

"Nevena mi ništa nije rekla"

Zatečen situacijom, Desingerica je odmah morao da pozove suprugu i objasni šta se dogodilo.

Danas je reper otkrio kako je izgledao razgovor sa suprugom Nevenom posle tog ispada i da li mu je zamerila scenu koja je podigla veliku prašinu u javnosti.

- Pa, nije mi ništa rekla, sve je to okej, kolegijalno, prihvatljivo... Nismo mnogo pričali. A Karleuša je takva, čudnovato je ona biće, čas je ovakva, čas onakva - rekao je Desingerica za "Telegraf".

Evo gde živi Desingerica

Iako se često hvali svojim luksuznim automobilima, Desingerica živi znatno skromnije.

Desingerica je za svoju oazu mira, tačnije stan u kojem živi, odlučio da kupi u naselju koje se nalazi na periferiji Beograda.

U delu naselja koje je tek u izgradnji, u zgradi koja ima svega četiri sprata, Desingerica je započeo svoj porodični život.

U ovom delu Beograda, cene kdvarata se kreću od 800 do 1.500 evra, što znači da je treper i štedljiv.

Inače, ispred zgrade, na privatnom parkingu je parkiran i njegov ljubimac čija cena je možda veća i od stana, jer se cene "ferarija", ovakvog modela kreću između 100.000 i 150.000 evra.