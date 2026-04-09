Filip Car, nekadašnji rijaliti učesnik, danas uživa u ulozi oc i zakopao je ratne sekire sa bivšom partnerkom Aleksandrom Nikolić. On je u intervju govorio o privatnom životu i aktuelnim temama u "Eliti 9".

- Dobro sam, provodim vreme u krugu svoje porodice, nećaka, ćerke i svojih prijatelja. U svom gradu, lagano, radno. Trenutno radim, sa prijateljem sam uzeo neku plažu. Uspeli smo da dobijemo koncesiju za ovu sezonu da držimo plažu. U zadnje vreme živim jednim mirnim i normalnim životom - rekao je on, pa se osvrnuo na odnos sa bivšom partnerkom i ćerkom Leonom:

- Viđam dete često, stvarno odličan odnos imamo. Evo, baš sad pre intervjua smo se čuli, nešto se dogovarali za poklon šta ćemo joj kupiti za Uskrs, za blagdan i ovim putem želim nadolazeći Uskrs da čestitam. Uskoro idem po nju, dolazi kod mene. Slaviće rođendan kod majke i u vrtiću, a slaviće i kod mene. Biće kod mene celu sezonu, tako da stvarno imamo super odnos. Aleksandra i ja imamo odnos samo vezan za dete. Ne ulazimo jedno drugom u privatnost, ali oko deteta stvarno imamo korektan i dobar odnos, nikad bolji, prijateljski, normalan, sve po dogovoru.Ona dozvoljava i dopušta da dete dovedem kod sebe. Pustila je i preko leta da bude ćerka kod mene, a bio je dogovor samo sedmi mesec. Moja Leona i ja ćemo uživati celo leto, jedva čekam da ovu sezonu provedem sa svojim detetom i sa ostalom decom. Napokon da smo svi na okupu. Željan sam tih stvari, dugo sam bio u rijalitiju i lutao, živeo ludim burnim, noćnim i poročnim životom. Uloga tate mi prija, gledam da što bolje spremim to oko njenog rođendana. Život koji sam vodio ranije, nije baš prirodno da ga i dalje vodim. I s moje i s njezine strane uvijek će bit doza opreza jer su se desile mnoge stvari. Ne mogu reći da sam full opušten, da sedimo kao najbolji drugovi. Nije, da nema našeg deteta, mi ne bismo verovatno imali kontakt. Zato što imamo zajedničko dete odlučili smo da stavimo tačku na naše rasprave, svađe, nebuloze i da nam bude dete kao prioritet.

O Majinom ugovoru

Kako je kao jedan od uslova za ulazak u rijaliti Maja Marinković zahtevala da Filip Car ne bude deo ove sezone, on je priznao, da je sve to znao.

- Naravno da sam znao i bio sam upućen u to još pre nego što je to potpisano. Idejni tvorac svega je Filip Car uvek i oni su svi negde moji učenici, što se tiče bilo čega u rijalitiju. Ja dok nisam došao u rijaliti, manje više 90 odsto tih ljudi nije znalo gde je levo. Ja sam njoj rekao iz šale: "Ako budem išao u rijaliti, tražiću u ugovoru da ti ne budeš učesnik." A ona meni:"Jel? Ti bi meni uskratio novac? Rekao sam joj da se šalim i da neću ulaziti u rijaliti. Premala je moja ćerkica još da ja budem deset meseci odsutan od nje. Znao sam svakako da neću ući u "Elitu 9" zato što tek su se počele raščišćavati stvari s Aleksandrom. Znači, nisam ni uspostavio dobar odnos s njom da bi se mogao upustiti da odem na, na duži period negdje. Otac mi je bio tada sveže operisan i nije situacija sa njim bila dobra. Tako da ja sam svakako znao da ja neću biti učesnik devetke. I ona je znala, ali ipak je htela da se ogradi, da stavi mene u ugovor. Jel znaš zašto? Ona ti je to stavila samo zato što se boji. Ona ne može mene gledati pored neke druge devojke, jer žena je polupana totalno. Ona je ionako ljubomorna na sve, na sve žene i na sve muškarce.

Maja Marinković i Filip su imali turbulentan i buran odnos, završili su i na sudu, jer ga je Maja optužila za nasilje, a Car je otkrio u kojoj fazi je sada sve to na sudu.

- Ona i njen otac funkcionišu po tom principu da ljudi jednostavno gledaju da se okoriste o svakoga. Oni traže, njuškaju, traže partnere za nju, traže priliku za ulazak u rijaliti priču. I onda kad im nešto, znaš, jer njen otac je jako dobro znao gde je ona. Kad se to završi, kad druga strana više to ne želi ili ne može da istrpi e ondamoraš snosit neke određene konsekvence tog odnosa. Čovek prosto od nje ne može da funkcioniše, diše, živi, a kamoli da se od nje skloni. Ja sam snosio posledice da je ona sve informacije iz mog telefona izvukla. Ja dok sam spavao, ona je ušla. Imao sam taj drugi telefon koji inače ne nosim, koji mi bude kući koji mi je samo za TikTok. Kako u tom momentu nisam bio dobar sa porodicom jer je porodica bila ljuta na mene što sam uopšte sa njom i u tim trenucima nisam ni živeo kući. Jednostavno sam uzeo sve svoje stvari koje su mi bile najbitnije i najpotrebnije, tako i taj telefon. Imam taj klip crno na belo gde ona kaže da sam joj ja dao, a onda da se sama zaletela. Demantovala je sebe. Ona je uzela moj telefon i izvukla je gospođa neke klipove koje sam imao kompromitujuće, dopisivanja s ovom, onom curom. Sve što je mogla da nađe je našla, prebacila lepo sebi, sa svog telefona prebacila toj svojoj drugarici iz Zagreba. Žacnula je Aleksandru tim nekim sadržajem koji je našla u telefonu. Aleksandra kad je napala na mene, onda se i ona priključila i onda je odjedanput krenula i ona s optužbama. Kad sam ja krenuo raskrinkavati nju, ona ti je lepo svog oca pod ruku u policiju, na Viši sud. Tamo su tražili ne znam kakve odštete. Uglavnom, sve im je palo kao neosnovano. Nijedan dokaz nisu imali. Ja sam priložio mom advokatu neke stvari , a to je da je ona razbijala moj auto, sat, stan, da mi je veliku financijsku štetu nanela. U snimku se vidi da se ja skrivam iza vrata, da ona lupa na vrata gde ona priznaje da je napravila problem - rekao je on, a na pitanje ko je Maji napravi modrice, sa kojima je išla kao dokaz na sudu, Car kaže:

- Ona ima uvek modrice. Kako nema modrice kad ona razbija stakla, zidove glavom, baca se, skače. Ona je imala neku posekotinu na čelu Ja ne, ja ne znam kako se njoj pola glave nije raseklo. Ona je uletela doslovno glavom u staklo od ogledala. Razbila je haubu, staklo suvozačevo. Znaš kad imaš s psihijatrijskim slučajem koji podivlja. Sve što su ona i njen otac prijavili na konto mene, svaku pretnju, svaku optužbu, sve im je odbačeno kao neosnovano. Ljudi su notorni patološki lažljivci koji imaju velikih psihičkih problema. Ja sam imao problem s alkoholom i mene je taj alkohol dovodio ka takvim ženama i ka nekim određenim stvarima. Kocki, izlascima. Trudim da taj problem riješim i da tom alkoholu ne pristupam i da ga od sebe sklonim. Moraš se uloviti nu koštac sa svojim problemima i kažeš: "Moja ćerka nije psihički dobro. Moramo da idemo da se lečimo." Njima treba pomoć. Uputiti ih ka nekom psihoterapeutu, psihijatru.

Žestoko komentarisao Takija

Filip Car nije imao pozitivno mišljenje o Majinom ocu, Radomiru Takiju Marinkoviću.

- On sad govori govori da je bio godinama u šemi sa Stanijom, spavao sa Stanijom. Njen otac je spoljni rijaliti igrač, njegova njuška, ona njegova brnjica nema gde se nije zavukla. Njegovo dete koje je ono dibidus nenormalno brani i zastupa, a tuđu decu i majke kanali. Čovek je sramota, sunovrat društva.

Filip Car je prokomentarisao i odnos Maje Marinković sa Pecom Raspopovićem, suprugom Aleksandre Subotić, koja je javno govorila o izdaji drugarice Maje koja je bila sa Pecom.

- Peca iz Novog Sada mu je bio prijatelj i to je živa istina. Jedina laž koju je Stanija izgovorila unutra, što sam ja čuo, je to da je Peca ostavio sa 200 evra Maju na plaži. Nije 200, nego sa 50. Ja sam živi svedok. Jer Maja je tada već u tom momentu kad je bila s Pecom stalno mene zvala sa skrivenog broja. I kad je kad je to čovek uradio kad je pobegao, ona je napravila frku i onda je zvala mene i ja sam joj rekao: "Zašto praviš frku što je čovek otišao ako ti grešiš u tom odnosu, stalno mene zivkaš, šalješ poruke, pokušavaš doći do mene." Da, al kako meni to može napraviti ovo. To njoj povređuje ego. U njenom sistemu vriednosti muškarac ako ostavi ženu ili ako se ne slaže s odnosom, to je nedozvoljeno, to je povreda ega. Ona je za sad plastificirana, a posle ove sezone će biti preparirana. Mislim da će ona biti kao statua. Treba je staviti kao mit jedne devojke, jednog ružnog pačeta koje je došlo, jednog Frankensteina kojeg su sastavili i nakon toga svi muškarci rijalitija rastavili.

Ona svakodnevno priča o meni, najgnjusnije optužbe. Ova sezona joj je pravi pokazatelj, jel više nema, nisu više Luna i Marko tu, pa ćeš se nakačiti na njih pa su oni glavni akteri pa ćeš ti pokupiti kajmak i šlag sa strane njihovih nekih hejtera.

Filip Car je prokomentarisao i Majinu vezu sa Asminom Durdžićem.

- Ma očekivo sam da će bitI s više muškaraca. Muvanje sa Lukom, s*ks sa Filipom i sad Asmin. Ništa to nije za nju. Ona je po svim kladionicama, procenama. Bio je na nju koeficijent kao na Đokovića 1:5, da će biti as minimum pet muškaraca. To je njena norma koju ona treba ispuniti. Jedini Marko DNK nije se se tu najeo sutlijaša. Vidim ljudi pišu kako su se razočarali. Ma ko je to bila Maja, pa ste se vi razočarali? Ona odjedanput se hefta u rijalitiju, tuče ljude, nisko udara, spominje pokojnike, spominje decu. Ta devojka je menjala partnere, kako je menjala partnere, tako je širila bolesti svoje. U nikakvoj ja vezi nisam bio s njom, ljudi, ja sam bio s njom u kombinacijama. Večno me nahvatala mrtvog pijanog negde ili mi uletela u nekoj situaciji kad sam bio " ubi me Bože" i onda bi me se ulovila i ne bi me puštala 15-20 dana dok ja ne bih pobegao od nje. Toliko sam ljut na sebe i ogorčen što sam sebi u životu neke stvari dozvolio.

Nekadašnji rijaliti učesnik je otkrio i da je pre Stanijinog ulaska u rijaliti imao razgovor sa njom, kada joj je otvoreno rekao šta misli o svemu.

- Stanija greši u jednoj stvari. Svi mi rijaliti igrači imamo jednu profesionalnu deformaciju, a to je da ne možemo da trpimo. Stanija bi sad trebalo da prikoči, da digne ručnu. Ta budala, taj Asmin, to je živi smeh, to je isto parazit jedan teški, al ajde, simpatičan je za rijaliti. On mi je smešan, gledam na Instagramu, stoje Maja i on, viša Maja od njega u štiklama, kolicni je on. Smešan mi je, parodija živa. Stanija je napravila dobru jednu stvar i ja ti mogu reć šta sam pričao sa Stanijom. Ja sam njoj rekao: "Stanija, ti moraš biti svesna." Ja sam čak mislio da će se ona pomiriti s Majom kad uđe unutra. Iskreno, mislio sam da će njih dve kao biti drugarice i da neće to sve ovako izgledati. Ja Staniji nikakav uput nisam dao, ona je mene samo pitala za određene savete. Pitala me je šta mislim o svemu i rekao sam joj da mislim da je ovo blam. Rekao sam joj iskreno, da niko nikom tu nije drug i drugarica. Ako je ono Subotićki napravila, zavukla se u kuću, čuvala dete, a bila joj je drugarica.

Filip je prokomentarisao i šta će se desiti ako Maja ostane trudna sa Asminom.

- Pa šta i ako je trudna? Pa kolko puta je bila trudna pa je prekinula trudnoću. Ona ili popije tabletu za dan posle ili prekine trudnoću. Neće sigurno roditi i promeniti svoje životne navike i postati majka

Stanija treba da povuče ručnu

Car smatra da Stanija Dobrojević i bivša Asminova partnerka, Aneli Ahmić ne bi trebalo da ulaze u sukobe.

- Rekao i Staniji, a i javno kažem da bi voleo da su ona i Aneli okej. Ne da ispijaju kafe i druže se, nego da se ne napadaju. Mislim da se Stanija i Maja ne treba da se svađaju. Ja sam to Staniji rekao, treba da joj kaže: "Ti meni nisi više drugarica, ti si uradila to i to, ovaj papak je to, zdravo i doviđenja. Stanija sad ne može da se kontroliše.

"Asmin mi je smešan, za njega sam gigant"

Car je progovorio i o Asminu Durdžiću, ali i tome da li je Maja zaista zaljubljena u njega.

- Svi ti koji su nakrivo nasađeni mentalno, oni imaju veliku potrebu za polnim odnosom. I njoj je bitno da ima seksualne odnose redovne jer to ju održava koliko-toliko mentalno zdravom. Da se o njoj priča i piše, da je taj neko aktuelan - rekao je on, pa dao sud o Asminu:

- Mislim da je taj dečko zalutao u svet rijalitija sa mešalice. Zalutao u sve to, bez ikakvog temelja i bez kapaciteta za isto. Jer on prvo nije rečit, o inteligenciji ne možemo da pričamo, nema nikakvo ni obrazovanje, ni znanje. Video sam danas lažnu diplomu kače. Dečko se izgubio ko guska u magli. I on samo sreće ima što unutra nema nikakvog udarača. Nema nekoga ko će ih saseći u korenu. Njegova jedina sreća što je Mića izlapeo. Ivan Marinković je šišnjara. Daš mu 500 dinara i on za 500 dinara i brani i napada. Nemam ja ništa protiv tog Asmina, on je mene uzeo u usta i ja razumem zašto. Maja mu se svidela pa kao mene nešto uvredi, omalovaži, da se stavi iznad Cara. Taj Car je, dečko, za tebe gigant. Taj Car prvo ne glumi nikakvog milionera, nego je jedan dečko običan iz jedne obične porodice, normalne, časne i poštene koji se uvek u životu za svoj dinar morao da bori i bori se dan-danas da bi normalno živeo. Za njega sam intelektualno, fizički, psihički,u svakom polju, porodično na kraju krajeva i roditeljski ostvaren. On je samo otac na papiru. Kakav otac dozvoli da ne vidi svoje dete tri godine? Mogao je, ali nije, zato što je bila bitna Stanija, leteti po Majamiju sa njom. Vidiš da on ima sad amove, sad on vidi samo Maju jadan. On vidi samo Maju, on se ponaša ko neki sluga.

Sa Dalilom nema nikakav kontakt

Filip je otkrio i da li sada ima devojku, te da li je u kontaktu sa Dalilom Dragojević nakon burnog kraha veze.

- Uf sa Dalilom? Ljubavni život mi je ravan nuli. Nikad u životu nisam bio manje aktivan nego sad na svakom mogućem ljubavnom polju. Nemam ni kombinaciju ni, ni neku avanturu. Toliko dugo sam sam da ja mislim nikad u životu nisam imao fazu u kojoj sam bio ovoliko dugo sam i u kojoj nisam imao apsolutno nikakvog kontakta sa ženom - rekao je on, pa se osvrnuo na odnos sa bivšom devojkom Dalilom Dragojević:

- Što se tiče Dalile, apsolutno nikakav kontakt nemam. Ja nju znam često da provučem na TikToku u šaljivom kontekstu. Ona je meni još od svih tih žena onako ostala u naj nekom najsimpatičnijem sećanju. Ona je u Americi, živi svoj život. Ona kad čuje za mene, ona se naježi. Mislim malo te giftere po TikToku i te strimere uslovaljavaju da ne smeju giftovati mene. Ona mene ne dira. Dakica - divlja patkica. Ona veza je bila horor, ali mi je ostala u simpatičnom sećanju. Nikad se ta devojka nije meni javila, kao ni ja njoj i to će tako ostati do kraja našeg života. Ja mogu da se šalim, ona ne. Ona je ljuta. Ja sam zaboravio sve ljutnje i sve ono kad je ona u pitanju, ali nikad više u životu se nećemo čuti, ni sresti ni videti i to je tako najbolje. To je bila jedna velika ljubav i ja znam da sam bio njena najveća ljubav i najveća zaljubljenost i da nikad neće više imat takvu ljubav i zaljubljenost u nikoga, siguran sam.

Filip je progovorio i o navodima da mu je zabranjen ulazak u Srbiju.

- Imao sam jedan sud na koji se nisam oglašavao u Srbiji. Sud je vezan za jednog reality učesnika koji me je tužio za nešto u petoj sezoni i ja se nisam pojavljivao na tom sudu. I sud raspiše poternicu, ali ja sam se preko advokata javio i oni su mom odsustvu doneli presudu. To je završeno, a spekulisalo se i zbog Maki i Taki, oni su mi nabili mnogo tih prijava, ali sve su odbačene kao neosnovane - rekao je Filip, pa se osvrnuo da zbog toga što potiče iz mešovitog braka, ali i zbog muzike koju sluša nailazio na osude.

