NAJTUŽNIJI PRIZOR IZ KUĆE LAZIĆ! Darko pokazao kutak koji će izazvati erupciju suza, ovo je tako bolno (FOTO)
Folker Darko Lazić prolazi kroz najteži životni period nakon smrti rođenog brata Dragana. Darko uči da se nosi sa nedostatkom i bolom zbog njegovog preranog odlaska, a sada mnoge rastužio kada je objavio snimak iz svog doma.
Darko je pokazao da je u centralnom delu svoje kuće na zid okačio fotografiju pokojnog brata i to baš pored ikona.
- Dragi moj anđele - napisao je kratko Darko uz emotikon slomljenog srca i belog goluba.
"Izgubio sam deo sebe"
Podsetimo, Dragan Lazić je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nezgodi, a Darko je jecajući tada rekao:
- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao nam je folker jecajući.
Preuzeo brigu o Draganovoj porodici
Darko je nedavno nastupio i tada istakao da je bio primoran da se vrati pevanju jer treba da brine ne samo o svojoj, već i o porodici svog brata.
- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za medije.
