"MOLIM SLOBU DA UBUDUĆE..." Supruga pevača otišla van grada sa decom: Javno mu se obratila ovim zahtevom (FOTO)
Supruga Slobe Radanovića, Jelena, trenutno boravi na Kopaoniku sa sinovima.
Ona je putem društvenih mreža otkrila da boravak van grada, iako zvuči kao odmor, u njenom slučaju to i nije baš pravi predah, jer su aktivnosti sa decom stalne i vrlo dinamične.
Sloba zbog poslovnih obaveza nije otputovao sa njima, a Jelena mu se šaljivo obratila javno, poručivši:
„Molim Slobu da ubuduće ide umesto mene na ‘odmor’, da sanka, pliva, ljulja se, ide u igraonicu, na žičaru i upadne šest puta u baru.“
Jelena o prvom braku
Podsetimo, Jelena iza sebe ima brak u kojem je dobila dva sina. Ona je jednom prilikom ispričala da je njen prvi brak dugo bio na "klimavim nogama".
- Ne mogu nikoga da krivim. Kao što postoji par, tako postoji i nepar, a bivši suprug i ja smo nažalost bili nepar. Kratko smo se poznavali i ušli u brak, kasnije smo shvatili da smo potpuno drugačije ličnosti. Kada smo dobili decu to smo shvatili, tu je bio i dodatni problem sa drugim detetom. Hiljadu puta smo pokušali da spasimo brak - priznala je tada Jelena za Adria Tv.