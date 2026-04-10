Dara Bubamara, ne krije da je emotivno ispunjena i da uživa u ljubavi sa mlađim partnerom. Pevačica svog dečka nije do sada predstavila javnosti ali je nedavno objavila slike s njim, gde mu je sakrila lice, ali po njegovom stilu oblačenja moglo se primetiti da se bavi nekim ozbiljnim poslom.

I dok su svi nagađali da li je tajkun, biznismen, momak sa druge strane zakona, istina je sve ono što nikad ne biste pretpostavili. Darin dečko radi u restoranu, kao menadžer.

- On zapravo radi kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju. Nije nikakav tajkun niti milioner, ali je vredan momak koji se sam izborio za svoju poziciju. Dari to uopšte ne smeta, naprotiv - njoj je važno da je pažljiv i da je voli - govori izvor blizak Informeru.

Njihova veza, kako se navodi, funkcioniše bez većih turbulencija uprkos velikoj razlici u godinama, a par često i putuje zajedno.

- Svesna je da bi, čim bi ga potpuno pokazala, krenule razne priče i nagađanja. Zato ga i dalje "krije", iako su veoma bliski i često zajedno putuju.

Foto: Printscreen/Instagram

Dara Bubamara upoznala dečka sa sinom

Dara je nakon što se saznalo da ima partnera, govorila o njemu.

- Jako mi je lepo, mislim da sam našla svog partnera koji me ispunjava emotivno i pažnjom. On je isti kao ja energetski, miran je kada treba, ume da me smiri kada treba, da popriča sa mnom... Osvojio me je svačim. Iskreno, ne želim puno da pričam o privatnom životu, ne zato što imam bilo šta da krijem o njemu. Nema devojku, nije oženjen, mlad je, lep, zgodan... Jednostavno, želim da čuvam svoju privatnost jer znam šta mi se dešavalo u prošlim vezama - rekla je Dara, a onda je otkrila da je njen partner upoznao njenog sina Kostu:

- Kosta ga je upoznao, obožava ga. Nije da se vodim time "mlađe - slađe", ali tako se desi. Moram priznati da je svakako nekada on zreliji od mene. Ne gledam godine. Dan smo proveli lepo, nismo bili zajedno jer on nije bio tu, ali smo na telefonu bili. On dolazi za nekoliko dana, pa ćemo proslaviti. Oboje smo jako romantični.

