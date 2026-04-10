Jedan od najvoljenijih regionalnih kantautora, Boris Novković, obeležava impresivnih 40 godina karijere 23. aprila u Sava Centru!

Njegov bezvremenski hit „Kuda idu izgubljene devojke (Tamara)”, koji je prvi put osvojio publiku još 1986. godine, dobio je novo lice.

U saradnji sa mladim trep izvođačem Emanuelom Burićem, poznatijim kao Manč, pop pevač donosi svež, energičan krosover koji spaja emociju starog hita sa savremenim urbanim zvukom. Ovaj neočekivani muzički spoj predstavlja snažan iskorak i potvrdu da prava umetnost ne poznaje vreme.

Boris Novković Foto: Matea Smolčić Senčar

Nema sumnje da će ovaj hit biti pravo osveženje jer će dobiti potpuno novu dimenziju kroz moderne aranžmane i hrabre žanrovske eksperimente.

Posebnu pažnju privlači i vizuelni identitet projekta. Spot, iza kojeg stoji Sergej Seferović, donosi revolucionaran pristup, jer je u potpunosti kreiran uz pomoć veštačke inteligencije! Kroz upečatljivu vizuelnu naraciju, publika prati transformaciju Borisa Novkovića od 1986. godine do danas, pokazujući kako se legendarni kantautor menjao tokom decenija!