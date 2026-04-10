Anja Todorović, proslavila se učešćem u rijalitiju, a u pomenutom takmičenju započela je vezu sa Jovanom Cvijetićem Cveletom.

Njihova ljubav trajala je i nakon rijalitija, međutim, često je bilo svađa i raskida, a nakon što je veza pukla, Anja je govorila zašto je došlo do kraha ljubavi.

– Ja mogu samo da kažem da smo prekinuli da živimo zajedno, kada je preuzeo porodičnu firmu, a raskid se desio odmah posle toga. Pre pet dana je došlo do razilaženja, dan pred moje apsolventsko veče. Ništa se spektakularno nije desilo, niti je ko koga prevario, niti je uvredio, niti smo imali skandaloznu svađu, samo je došao i rekao da su nam se putevi razišli. Ja ću nastaviti sama, jača nego ikada. Okrenuću se definitivno sebi i smatram da ću sama biti najjača - pričala je tada Anja za "Republiku".

Usledilo je i pomirenje pa i veridba, ali je sve to u jednom trenutku puklo.

Anja je sada predstavila svog novog dečka, koji je dosta mlađi od nje. Oni su otišli u bioskom, a pred početak filma ovaj trenutak zabeležili su romantičnom fotografijom.

Bila zarobljena u Dubaiju

Pravu agoniju doživela je bivša učesnica „Zadruge“ Anja Todorović tokom boravka u Dubaiju, gde se zatekla sa dečkom u trenutku izbijanja sukoba na Bliskom istoku. Zbog novonastale situacije povratak u Srbiju pretvorio se u pravu dramu, pa su uz velike poteškoće uspeli da pronađu alternativni let.

O ovom stresnom i neizvesnom iskustvu Anja je sada govorila u jednoj emisiji, otkrivajući kroz šta su sve prošli dok nisu uspeli da se vrate kući.

- Otišla sam sa dečkom, trebalo je da krene da radi, ja da uživam i eto... Drugi dan našeg odmora je krenuo haos, a trebalo je mesec dana da budemo. Samo što smo došli... Bili smo na bazenu hotelskom, kada je izašla vest da se desilo u Abu Dabiju - počela je priču Anja.

- Kada mi je rekao šta se tamo desilo, ja sam rekla: "Dobro, to je na sat i po od Dubaija", a posle sat vremena čule su se detonacije i kod nas. Ušli smo u sobu, počeli su da se tresu prozori. Nije bilo prijatno, te večeri se prvi put oglasio alarm, telefon je krenuo da vibrira, da pišti. Moraš da se skloniš od prozora, da se evakuišeš ako si napolju, a ljudi iz mog hotela su uglavnom išli u garaže - prisetila se ona.

- Kada je sve krenulo bila je frka, ja sam se uspaničila. Svi su bili u panici. Kada se oglasi taj alarm, sat vremena treba da si evakuisan dok ti ne stigne novo obaveštenje, da je sve u redu i da možemo da se vratimo normalnim aktivnostima. Kad krenu alarmi, ti se sklanjaš, najgore je kada te probudi usred noći, pa se izbezumiš. Na dan kada smo mi krenuli, alarm se oglasio tri-četiri puta.

Kakvo je njeno iskustvo bilo u Dubaiju u trenucima kada je sve bilo neizvesno, pročitajte OVDE