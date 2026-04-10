Pevačica Katarina Živković ne staje kada je reč o nastupima, ali priznaje da joj nije uvek lako da uskladi privatne i poslovne obaveze. Iako je publika navikla da je vidi nasmejanu i punu energije, iza scene se često vodi prava borba sa vremenom.

U iskrenom razgovoru, Katarina je otkrila i kako planira da provede Uskrs, koliko se snalazi u ulozi domaćice, ali i u kojoj meri neguje i poštuje tradiciju.

Na samom početku istakla je da je zahvalna na uspehu koji je postigla, naglasivši da joj ubrzan tempo života, uprkos svemu, ne predstavlja veliki problem.

- Znači mi što sam u poslednje vreme dosta tražena i imam mnogo nastupa, razmišljam kako ću da to postignem. Doživljavam ovo kao nagradu od Boga jer nisam tendenciozno išla ka ovome, još uvek se snalazim i organizujem tako da svi budu srećni i zadovoljni - rekla je ona, pa otkrila da ponekad ne može dobro da se organizuje.

- Mnogi bi rekli da sam sve super ukombinovala i napravila balans između privatnog života i poslovnog, ali nije tako uvek. Umem i ja da se upetljam i da budem neorganizovana. Normalno, dete mi je prioritet, pa sve ostalo. Poslednjih meseci je moj život jako jednostavan, nemam vremena za druge stvari sem za majčinstvo i posao. Majčinstvo je naravno prioritet, ali uspevam da budem dobra u obe sfere zato što je to jedino i čime se bavim - svojim poslom i svojim detetom.

"Trudim se da budem dobra domaćica"

Katarina kaže da se trudi da bude dobra domaćica, ali da ne stiže uvek da ispoštuje sve običaje i tradiciju.

- Kupila sam farbe za jaja, sutra sam domaćica. Kupila sam farbu i bela jaja tako da će mi biti prelepa jaja. Ne znam kako se zove ta tehnika, koristim farbu iz kesice. Nisam dotle dogurala da koristim lukovinu ni tradicionalne načine pripreme. Za Uskrs ništa neću kuvati, iskoristiću maksimum da budem sa svojom porodicom i uživam - rekla je ona, pa uporedila praznike otkako je sa izabranikom Stojketom dobila sina Stefana.

- Sada je sve drugačije, sve mi ima smisla. Kada sam bila dete proslavljali smo u krugu porodice u Leskovcu sa rođacima i roditeljima. Trudim se da budem u svemu top top, da budem najbolja majka, domaćica i žena, ali što se tiče tradicije i običaja ne mogu da se pohvalim. Nisam moderna, staromodna sam, ali ne postižem baš sve.

O izjavi Zorice Marković

Nedavno je internetom počela da kruži stara izjava Zorice Marković da bi Kaću "besila na Terazijama" i da nema nijedan hit, a pevačica je to prokomentarisala zgroženo:

- Ja nisam čula taj intervju zaista, ali poštujem. Stvarno ne znam, nisam ispratila. Hoće da me besi? Ma, naravno, pa to je preslatko -ironično je rekla.