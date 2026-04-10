Pevač Arman Morankić pre dva meseca doživeo je strašnu tragediju, kad je njegov sin, jedan od blizanaca Erdoan Morankić (23) poginuo u nesreći u Sarajevu, kada je tramvaj izleteo iz šina.

Arman, koji se proslavio učešćem u serijalu "Nikad nije kasno", tek sada je skupio malo snage i progovorio o gubitku sina, ali i porodici.

Muzičar je prvo otkrio kako se on oseća, ali i kako se saznalo tragedijom nose članovi porodice.

- S obzirom šta se sve izdešavalo - dobro sam. Imamo amplitude, počnemo da tonemo, pa ne damo. Obavio sam razgovor s porodicom čim se desilo. Njih dvoje sam ubedio da se to možda i nije desilo i da ćemo ići u Sarajevo da utvrdimo šta se desilo.

- Pokušao sam ih tako saberem, razmišljao sam samo kako da se dočepam Ardijana, da se nas troje sastavimo da bi lakše to sve podneli. Ratno sam dete, pa lakše podnosim teške situacije. I muzikom se bavim 30 godina, a i tu sam se svega nagledao.

Kroz njihovu kuć je, od tragedije prošlo na hiljade ljudi.

- Pokušao sam da porodicu održim u pameti koliko je moguće. Kroz ovu kuću je prošlo hiljadu ljudi za dva mjeseca.

Imali su komplikacije i oko prebacivanja tela.

- Svega se izdešavalo. Hvala svim ljudima koji su bili uz nas, pa i putem vašeg medija. Neki ljudi iz Sarajeva su puno pomogli oko prevoza tela, to je bilo komplikovano - rekao je on za Avaz.

Erdoan Morankić otac pogjnulog momka u Sarajevu

Progovorio o deci i blizancu

Arman je progovrio o svojoj deci, a najteže sve ovo podonosi Erdoanom brat blizanac.

- Nije što su moja, ali to su zlatna deca.

- Najveći izazov je kako Ardijanu nadomesriti Erdoana. Psihički je jak, ali valjda je to do 5.000 knjiga koje je pročitao. Erdoan je uvek vukao, a Ardijan je išao za njim.

O svojoj borbi priča otvoreno.

- Dejstvujem samo kada ima smisla, sada nema smisla. Nema smisla da sada idem u sve medije i pričam ono što pričam vama. Da je to od nekog značaja da će ova država biti puno bolja, ja bih pešaka išao od medija do medija. Nije to stvar lenjosti.

Kako je otkrio, sad mu je teško i u nabavku da ode.

- Mislim da za odgovornost treba da se podvuče 15-20 godina, a ne samo godina, dve ili pet. Ne aludiram ništa, ja sam apolitičan. Ljudi bi trebali da snose odgovornost, ovdje nije kriv jedan čovek, nego sistem ili nekoliko povezanih sistema.

- Ja sam dete izgubio, to nema šta više.

- Život je jako opasan, više je mogućnosti da umremo, nego da ostanemo živi i zdravi. Meni je teško i u nabavku otići.

Podsetimo, u Sarajevu je 12. februara došlo do stravične saobraćajne nesreće prilikom iskakanja tramvaja iz šina, usled čega je nažalost jedna osoba poginula, prenosi Klix.ba.

Tramvaj, koji je išao iz pravca Železničke stanice prema Baščaršiji, iskočio je iz šina na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja i u blizini ambasade SAD, te je završio na saobraćajnici.

Tog dana na stanici je stajao i talentovani Erdoan Morankić, koji je nakon udarca tramvaja u stanicu preminuo.

