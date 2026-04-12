Ovaj put nije bitno ko bolje peva, već ko jače udara. Ne trebaju nam komentari o falšu, donjoj i gornjoj lagi. Ne traži se onaj koji ima najbolji glas, već onaj koji ima najtvrđe jaje, jer Vaskrs se slavi i na snimanju "Zvezda Granda".

Đorđe David: Bravo, daj mu zeku. Ti drži jaja, a ja ću veknicu.

Na megdan u tucanju jajima prvi su izašli Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Dara: Ajde, hoćeš ja tebe da tucnem ili ti mene?

Keba: Ajde, tucaj ti mene, ajde.

Dara: Pobedio si.

Keba: Gde ćeš na planinu bez opreme? Ajde šoda, šoda.

Dara: Hoću novo jaje, hoću da te razbijem.

Keba: Aj sad ja tebe.

Dara: Ja tebe.

Keba: Ajde, pa isto ćeš to.

Dara: Ne možeš da stiskaš toliko.

Keba: Na moju stranu, bre.

I Keba je još jednom pobedio.

Dara: Tužna sam.

Keba: Moraš pojesti to.

Ma da nije Keba podvalio drveno jaje, sumnjiv je.

Keba: Jesam, jesam i gvozdeno i drveno. Sve sam radio kad sam bio mali.

Dara: I ja isto.

Keba: Daro, Hristos vaskrse.

Dara: Vaistinu vaskrse. Prvi put sam izgubila što se tiče tucanja jaja. Uvek sam pobednik, ali neka, pošto je Keba dobar.

Keba: Neka, neka.

Dara: Drago mi je zbog njega.

Keba: Poješćemo u svakom slučaju.

Dara: Poješćemo, da.

Poješće se jaja, ali od viška zalogaja glava ne boli. Da li je Dara spremna da obuče kecelju i umesi nešto?

Dara: Ne spremam, ali Kostina baka to sve priprema i ja se ne mešam u stvari u koje se ne razumem, iskreno. Tako da u svakom slučaju se lepo organizujemo.

Keba je sa jednom plavušom dobro prošao, ali drugoj plavuši, Snežani Đurišić, nije smeo da izađe na crtu.

Snežana: Kebo, Kebo, ajde, dođi da se kucnemo jajima. Zašto nećeš?

Keba: Rekla Ceca da nemam jaja.

Milan Mitrović je po tom pitanju bio hrabriji.

Milan: Izvolite. Opa, idemo! Tri, četiri. Aaa!

Snežana: Jedan - jedan.

U revanšu Milan je odneo pobedu.

Milan: Ajde. Moje. Moje.

Snežana će i ovaj Uskrs provesti u krugu porodice.

Snežana: Božić i Vaskrs su mi vrlo posebni i onda uglavnom budem tu sa svima. I lepo je.

I ne pevate za Vaskrs.

Snežana: Ne.

Nikad niste.

Snežana: Ne.

Milan je spreman za još jedan okršaj i to ni manje ni više nego sa jednom zgodnom brinetom, Anom Sević.

Ana: Ajde.

Milan: Jedan - nula.

Ana: Niste lepo skuvali jaja.

Milan: Opa, vrati, daj, daj. Moje, moje. Hvala lepo.

Ana: Krenulo ti je, Milanče.

Milan: Krenulo me fino. To je zbog boje i nespavanja.

Ana: Zato si stavio te crvene naočare.

Milan: Da. Crvena jaja, crvene naočare, crveno odelo, crveni Ferrari. Kad bi se zezali.

Jedna misterija nas i dalje muči: šta je starije, kokoška ili jaje?

Milan: Ajde, ti si pametnija od mene.

Ana: Tu nema pameti. Možeš da filozofiraš do prekosutra.

Milan: U pravu je moja Sevka, tako da ćemo većim filozofima ostaviti na razmatranje.

Jedno jaje mnogo daje i to drveno. Ni njih dvoje mu nisu odoleli kad su bili mlađi.

Milan: To su dečje radosti. Greota da detetu razbiješ jaje pa ono plače, bolje da uzme drveno, poroka sve i završi posao.

Ana: Svima lepo i mirno.

Nego, jel se to nama učinilo maločas da Ana teško podnosi poraz.

Ana: Ma ne. Kako? Kad sam bila mala, da. Apsolutno sam morala da pobedim u svemu što sam radila, ono što mi je bilo bitno, ma koliko god je bilo glupo u tom trenutku, ali sada ne. Sad nemam uopšte taj takmičarski duh.

Milan: Ja sam i dalje mali što se tiče toga. Ne volim da gubim. Moram da pobedim, inače ću plakati.

Bilo kako bilo, muški deo ekipe žirija i voditelja "Zvezda Granda" je ovaj put bio jači. Oni imaju tvrđa jaja.