KEBA NIJE SMEO SNEŽANI ĐURIŠIĆ NA CRTU! Ko u Zvezdama Granda ima najtvrđe jaje? Žiri i voditelji odmerili snage (FOTO/VIDEO)
Ovaj put nije bitno ko bolje peva, već ko jače udara. Ne trebaju nam komentari o falšu, donjoj i gornjoj lagi. Ne traži se onaj koji ima najbolji glas, već onaj koji ima najtvrđe jaje, jer Vaskrs se slavi i na snimanju "Zvezda Granda".
Đorđe David: Bravo, daj mu zeku. Ti drži jaja, a ja ću veknicu.
Na megdan u tucanju jajima prvi su izašli Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.
Dara: Ajde, hoćeš ja tebe da tucnem ili ti mene?
Keba: Ajde, tucaj ti mene, ajde.
Dara: Pobedio si.
Keba: Gde ćeš na planinu bez opreme? Ajde šoda, šoda.
Dara: Hoću novo jaje, hoću da te razbijem.
Keba: Aj sad ja tebe.
Dara: Ja tebe.
Keba: Ajde, pa isto ćeš to.
Dara: Ne možeš da stiskaš toliko.
Keba: Na moju stranu, bre.
I Keba je još jednom pobedio.
Dara: Tužna sam.
Keba: Moraš pojesti to.
Ma da nije Keba podvalio drveno jaje, sumnjiv je.
Keba: Jesam, jesam i gvozdeno i drveno. Sve sam radio kad sam bio mali.
Dara: I ja isto.
Keba: Daro, Hristos vaskrse.
Dara: Vaistinu vaskrse. Prvi put sam izgubila što se tiče tucanja jaja. Uvek sam pobednik, ali neka, pošto je Keba dobar.
Keba: Neka, neka.
Dara: Drago mi je zbog njega.
Keba: Poješćemo u svakom slučaju.
Dara: Poješćemo, da.
Poješće se jaja, ali od viška zalogaja glava ne boli. Da li je Dara spremna da obuče kecelju i umesi nešto?
Dara: Ne spremam, ali Kostina baka to sve priprema i ja se ne mešam u stvari u koje se ne razumem, iskreno. Tako da u svakom slučaju se lepo organizujemo.
Keba je sa jednom plavušom dobro prošao, ali drugoj plavuši, Snežani Đurišić, nije smeo da izađe na crtu.
Snežana: Kebo, Kebo, ajde, dođi da se kucnemo jajima. Zašto nećeš?
Keba: Rekla Ceca da nemam jaja.
Milan Mitrović je po tom pitanju bio hrabriji.
Milan: Izvolite. Opa, idemo! Tri, četiri. Aaa!
Snežana: Jedan - jedan.
U revanšu Milan je odneo pobedu.
Milan: Ajde. Moje. Moje.
Snežana će i ovaj Uskrs provesti u krugu porodice.
Snežana: Božić i Vaskrs su mi vrlo posebni i onda uglavnom budem tu sa svima. I lepo je.
I ne pevate za Vaskrs.
Snežana: Ne.
Nikad niste.
Snežana: Ne.
Milan je spreman za još jedan okršaj i to ni manje ni više nego sa jednom zgodnom brinetom, Anom Sević.
Ana: Ajde.
Milan: Jedan - nula.
Ana: Niste lepo skuvali jaja.
Milan: Opa, vrati, daj, daj. Moje, moje. Hvala lepo.
Ana: Krenulo ti je, Milanče.
Milan: Krenulo me fino. To je zbog boje i nespavanja.
Ana: Zato si stavio te crvene naočare.
Milan: Da. Crvena jaja, crvene naočare, crveno odelo, crveni Ferrari. Kad bi se zezali.
Jedna misterija nas i dalje muči: šta je starije, kokoška ili jaje?
Milan: Ajde, ti si pametnija od mene.
Ana: Tu nema pameti. Možeš da filozofiraš do prekosutra.
Milan: U pravu je moja Sevka, tako da ćemo većim filozofima ostaviti na razmatranje.
Jedno jaje mnogo daje i to drveno. Ni njih dvoje mu nisu odoleli kad su bili mlađi.
Milan: To su dečje radosti. Greota da detetu razbiješ jaje pa ono plače, bolje da uzme drveno, poroka sve i završi posao.
Ana: Svima lepo i mirno.
Nego, jel se to nama učinilo maločas da Ana teško podnosi poraz.
Ana: Ma ne. Kako? Kad sam bila mala, da. Apsolutno sam morala da pobedim u svemu što sam radila, ono što mi je bilo bitno, ma koliko god je bilo glupo u tom trenutku, ali sada ne. Sad nemam uopšte taj takmičarski duh.
Milan: Ja sam i dalje mali što se tiče toga. Ne volim da gubim. Moram da pobedim, inače ću plakati.
Bilo kako bilo, muški deo ekipe žirija i voditelja "Zvezda Granda" je ovaj put bio jači. Oni imaju tvrđa jaja.