OVAKO IZGLEDA KUĆA FILIPA CARA U CRIKVENICI! Mnoge devojke su želele da se tamo usele: Pogled puca na more, a jedan detalj sve iznenadio (FOTO)
Bivši rijaliti učesnik Filip Car već godinama intrigira javnost ne samo ljubavnim turbulencijama, već i načinom života van kamera.
Iako nije deo "Elite 9" njegovo ime se svakodnevno pominje. Unutra je njegova bivša devojka Maja Marinković, koja ratuje sa dve bivše njenog sadašnjeg dečka Asmina Durdžića, Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić.
Krivične prijave
Filip je stao u njihovu odbranu, a o Maji nema ni jednu lepu reč da kaže. Njih dvoje su završili na sudu, jer je Marinkovićeva protiv njega podnela nekoliko krivičnih prijava.
On se oglašava na TikToku, komentariše aktuelnu rijaliti temu, ali u medijima, gde je imao šta da kaže ne samo o Maji već i o njenom ocu Radomiru Takiju Marinkoviću.
Kuća na obroncima brda
I to uglavnom radi iz svoje kuće u Crikvenici, istoj onoj u koju su, kako se nekada pisalo, želele da se usele mnoge njegove devojke.
Njegova porodična kuća nalazi smeštena je na obroncima brda, u mirnom kraju daleko od gradske buke. U pitanju je nekretnina na dva sprata, ima četiri terase, a pogled puca na more. Kuća je okružena zelenilom, a u neposrednoj blizini nalazi se crkva, kao i škola koju je pohađao Filip.
U prizemlju je poslovni prostor
Car je u više navrata na svom Instagram profilu pokazao i unutrašnjost porodičnog doma. U pitanju je moderan enterijer, preovladavaju svetli tonovi, a dnevna soba je velika.
Burne rijaliti veze
Podsetimo, Filip je u javnosti najpoznatiji po burnim vezama iz rijalitija, Dalilom Dragojević, koja je s njim prevarila muža Dejana Dragojevića, zbog čega su se i razveli, Majom Marinković, koja mu je grebala lice tokom svađa, i Aleksandrom Nikolić, sa kojom ima dete.
Njihov odnos je bio turbulentan, te je umesto do venčanja i zajedničkog života upravo u ovoj kući na moru, došlo je do raskida.
Iako je godinama bio sinonim za skandale, svađe i turbulentne odnose u “Zadruzi”, čini se da Filip danas sve više naginje porodičnom životu. Njegova kuća u Crikvenici tako postaje simbol novog poglavlja daleko od kamera, ali i dalje pod budnim okom javnosti.
Jedno je sigurno, iako nije klasična luksuzna vila kakvu su mnogi zamišljali, Filipov dom ima ono što se ne može kupiti: mir, pogled na more i uspomene koje ga vežu za rodni kraj.