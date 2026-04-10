U emisiji Amidži šou, kod voditelja Ognjena Amidžića, gost je bio Kristijan Golubović, koji je tom prilikom otvoreno govorio o svojoj bivšoj partnerki Kristina Spalević.

Foto: Pink

Na pitanje voditelja šta je najgora stvar koju je uradio Kristini zbog koje se, kako kaže, i danas kaje, Kristijan je iskreno odgovorio da su najteži momenti u njihovom odnosu bili verbalni sukobi i uvrede.

– Po njenom, najteže joj pada to što sam je vređao. Nisam je udario, niti sam ikada primenio bilo kakvu fizičku silu. Njoj je najviše smetalo to što sam je vređao – rekao je Kristijan.

On je potom objasnio da su njihove svađe često bile intenzivne i emotivne, te da su uvrede ponekad bile usmerene na lične stvari koje su je posebno pogađale.

– Ja to ne mogu da apsorbujem i da shvatim kao skup svađa u kojima je najviše povređujem. Mislim da su moje uvrede bile vezane za njen život i da je to što joj govorim istinu u svađi dodatno boli, jer je podseća na stvari na koje ona nije mogla da utiče, a koje su joj se desile – objasnio je Golubović.

Dodao je da u takvim situacijama smatra da je izgovarao “istinu”, dok je, kako kaže, sa druge strane često dobijao neistinite tvrdnje.

– Ja u svađi možda udarim na najosetljiviju tačku, ali ja te vređam istinom, a ti mene neistinom – zaključio je Kristijan.

Kristijan Golubović je šokirao javnost pričom da je na njega bačena magija, a u emisiji „Amidži šou" otvoreno je govorio o svemu što je pronašao u svom domu. Foto: Pink

Kristijan progovorio o Staniji

Podsetimo, Kristijan se, ovom prilikom, osvrnuo i na Stanijine navode da nisu imali intimni odnos tokom "Farme 6".

- Ako ti kažeš novinarima da se nešto desilo, ja sam džentlmen i kažem da se nije desilo, a vučeš mečku za nešto...Hoćete pre proleća da me izvrnete iz brloga, sačekajte. Kada operemo taj veš ovaj put, mislim da će za neke ljude biti najprljavija voda - rekao je Kristijan.

Stanija o Kristijanu

Podsetimo, Stanija je svojevremeno svoju stranu priče o bivšem robijašu iznela u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

"Iznenadila bih se kada bi rekao nešto lepo, a ima i te kako lepog da kaže. Ja sam u Farmi zaista bila korektna prema njemu, bila sam mu prijatelj, štitila ga... Bila sam mu lojalna. Između nas je bilo sve što je bilo, gledali ste. Sve što se desilo bilo je pred kamerama", započela je.

"Je l' bilo ono 'do kraja'?", prekinula ju je voditeljka Ljiljana Stanišić.

"Sve što ste videli tako je bilo. Ništa nije bilo po izlasku osim te raspodele novca. Moja porodica je tražila da biram između njih i njega", pričala je.

"Jesi li se zaljubila u njega?", pecnula ju je voditeljka.

"Ne mogu da kažem zaljubila, ali da su bile prijateljske emocije koje su prerasle u neku privrženost, to jeste. Ja ne umem da krijem. Sa njim je bilo drugačije, ali je bilo tako kako je bilo", priznala je.