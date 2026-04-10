"Hrvatska na tacni", prva je knjiga Andrije Kunića, alias konobara koji se prezima Zečina.

Reč je o zbirci iskustava tog hrvatskog radnika u ugostiteljskom sektoru, koji je ogolio hrvatske reprezentativce i njihove supruge, ukazao na mafiju u ugostiteljskim krugovima te pokazao kako se u privatnom životu ponašaju operske dive i olimpijski pobjednici, piše Slobodna Dalmacija.

- Cela knjiga, kao što piše na prvoj stranici, nije fikcija u kojoj je svaka sličnost sa stvarnim događajima i osobama sasvim slučajna. U našoj državi glasne ne voli niko i smatraju ih da služe za ruganje, a kad neko s konkretnim primerima ukazuje na izigravanje prava i sastava taj obično ostane ismejan ili marginalizovan. Hoće li se neko prepoznati u nekim anegdotama, ostavljam na slobodu čitataocima - rekao je konobar.

Jutarnji list doneo je isečak iz knjige koji govori o jednom hrvatskom reprezentativcu i njegovoj supruzi.

- Kupićeš mi ovde hotel i otvorićeš mi restoran. Ne rupu poput ove, nego elitni, o kojem će pisati sve novine... Sve prepusti meni. Poznajem i ja neke ljude koji će nam pomoći, znaš da mi je tata u stranci koja vlada ostrvom. Ti samo spremi lovu - čuo je Zečina kako fudbalerova supruga mužu, osvajaču srebra na Svetskom prvenstvu u Rusiji, kroji poslovne planove na večeri na jednom jadranskom ostrvu.

Pileći file na žara i biftek platili su 230 kuna, što je oko 30 evra, a nju, koja je bila obučena u najnoviju kreaciju Ralfa Lorena razljutilo je to što restoran ne prima kartice. Fudbaler je da 250 kuna i rekao konobaru da zadrži ostatak. To znači da je dao 20 kunabakšiša, što je oko 2,5 evra.

- Bravo, samo troši našu lovu, tako nikad nećemo kupiti hotel - odbrusila je supruga fudbalera..