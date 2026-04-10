"PRE BIH JEZIK OTKINUO NEGO DA KAŽEM ONO ŠTO JE ĐANI" Pevač otkrio da ga je kolega uvredio: Popio, pa iz kafane našao da komentariše nešto
Pre oko mesec dana estrada je otišla u toplije krajeve kako bi se odmorili i pripremili za predstojeće obaveze, međutim, zbog situacije na Bliskom istoku oni su ostali duže nego što su planirali.
Jedan od njih bio je i Dado Polumenta koji je sa suprugom i porodicom bio na Maldivima, a nisu mogli da se vrate u planirano vreme, jer su letovi bili stopirani. Baš tada, Radiša Trajković Đani upitan je kako gleda na to što su mu kolege zarobljene svuda po svetu, a njegov odgovor mnogi nisu očekivali, a pogotovo ne i Dado Polumenta.
- Da se meni to desilo, ostao bih još dva meseca sigurno - kroz smeh je rekao Đani i dodao:
- Nisam se čuo ni sa kim, što su zaglavljeni, ne razumem? Ideš preko Kine brate, preko Rusije... Samo je malo skuplja karta - istakao je pevač.
Dadu se ova izjava nije dopala, pa je sada opet prokomentarisao reči kolege
- Đani je ono, čovek popio, pa iz neke kafane našao da komentariše nešto: "Izvadiš pare iz džepa i platiš..." Pa nije u redu, brate moj, da ti pričaš odavde iz ove situacije. Ja ne bih smeo sebi da dozvolim, pre bih jezik otkinuo nego da komentarišem tako neke stvari. Leteli smo 13 i po sati u jednom pravcu od Singapura do Frankfurta, pa smo čekali po četiri sata na sledeći let, sve to sa malom decom i trudnom ženom. I sad dođe neko da to ismejava, da to neko pljuje, da neko priča o tome na tako jedan ružan način. Ja Đanija volim i on je generalno dobar čovek, ali mu nisu trebali ti komentari definitivno. Povredilo me to, ne samo od njega, nego od mnogih koji su to komentarisali, iskreno ne bih sve sada da imenujem, ali to govori o njima - ispričao je Dado u emisiji In3gantno.
