Pevačica Sandra Afrika otkrila je kako ove godine proslavlja Uskrs, naglašavajući da joj je ovaj praznik jedan od najvažnijih i da ga uvek provodi u krugu porodice, u miru i lepoј atmosferi.

– Vaskrs mi je jedan od najlepših praznika i uvek ga provodim sa porodicom, u miru i lepoj energiji. To je dan kada sve stane i kada sam posvećena samo najbližima – rekla je Sandra.

Govoreći o pripremama, pevačica je istakla da u njihovom domu glavnu ulogu u farbanju jaja ima njena majka, koja to radi sa posebnom pažnjom i ljubavlju.

– Iskreno, jaja farba mama jer ja nikada ne stižem, ali ona to radi sa toliko ljubavi da uvek budu najlepša. Nisu samo u lukovini, ima i šarenih, bojenih jaja, a najlepše mi je što i deca od moje sestre farbaju zajedno sa njom. To bude prava mala radionica i najlepši deo praznika – ispričala je pevačica.

Trpeza je uvek bogata

Sandra je otkrila i da je praznična trpeza uvek bogata, ali da joj je najvažnije zajedništvo.

– Mora da bude svega, jaja, pečenje, kolači… ali najvažnije mi je da smo svi zajedno za stolom. To je prava suština praznika – rekla je ona.

Prisetila se i kako je Vaskrs izgledao u njenom detinjstvu, ističući da su joj najlepše uspomene vezane za porodična okupljanja i tradicionalno kucanje jajima.

– Uzbuđenje, rano ustajanje i kucanje jajima… to takmičenje ko ima najjače jaje mi je uvek bilo najzanimljivije – dodala je Sandra.

Na pitanje da li se ljuti kada izgubi u toj “igri”, iskreno je odgovorila:

– Pa malo se naljutim, neću da lažem, ali to je ona slatka ljutnja koja brzo prođe – kroz osmeh je rekla.

Ne zakazuje nastupe za praznik

Pevačica je naglasila i da za velike praznike nikada ne zakazuje nastupe, jer taj dan u potpunosti posvećuje porodici.

– Na Vaskrs nikada ne radim. To je moj dan za porodicu i to ne menjam – istakla je.

Na kraju je posebno izdvojila svoju majku kao najvažniju osobu u prazničnoj pripremi:

– Moja mama je stub svega. Ona sve drži pod kontrolom, organizuje, sprema i pravi tu pravu prazničnu atmosferu. Bez nje Vaskrs ne bi bio isti – zaključila je Sandra Afrika.