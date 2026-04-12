Vaskrs je praznik koji sa sobom nosi posebnu toplinu, porodično okupljanje i radost malih rituala koji se pamte celog života. U razgovoru sa Anom Sević, otkrivamo kako izgleda praznična atmosfera u jednom domu ispunjenom smehom, tradicijom i iskrenim emocijama od dečjih nestašluka i farbanja jaja, do porodičnih uspomena koje se prepričavaju godinama. Kroz priču o običajima, ulozi svakog člana porodice i ličnim željama, voditeljka emisije "Zvezde Granda" nas podseća na pravu suštinu Vaskrsa ljubav, zajedništvo i zahvalnost.

Radost

Ana Sević želi svima srećan praznik Foto: Petar Aleksić

Ana, raduješ li se Vaskrsu i kako se on proslavlja u vašem domu?

- Radujem se Vaskrsu svake godine jer je to praznik koji za mene nosi posebnu emociju - mir, porodicu i zahvalnost. U našem domu se slavi tradicionalno, uz farbanje jaja, bogatu trpezu i, što mi je najvažnije, zajedničko vreme s najmilijima i stvaranje novih uspomena.

Znači li to da si dobra domaćica?

- Kuvanje rado prepuštam onima koji to rade s ljubavlju i talentom. Na svu sreću, imam jaku kulinarsku ekipu u porodici - mama, baka i svekrva drže sve pod kontrolom, a mi uživamo u rezultatima. Ja sam tu da to lepo serviram uz osmeh i dobru energiju. Da sve to izgleda lepo i da se svi osećaju još lepše.

Pomažu li deca mami tokom priprema za Vaskrs?

- Deca obožavaju da učestvuju, tu ljubav su nasledili od mene! Naravno, najviše uživaju u ukrašavanju i farbanju jaja, tu su pravi mali kreativci i imaju neiscrpnu inspiraciju koja iziskuje ozbiljno čišćenje po završetku posla (smeh). Kad je priprema hrane u pitanju, želja ih drži cele tri sekunde i onda imaju preča posla. I tu su na mamu.

Da li se sećaš nekog Vaskrsa iz detinjstva koji je ostavio posebno emotivnu uspomenu?

- Prva uspomena koja mi padne na pamet možda nije najlepša za moju mamu i baku, ali je definitivno jedna od onih koje se i danas prepričavaju svake godine za Vaskrs. Naime, moja braća od ujaka i ja smo ozbiljno shvatili takmičenje, prvo smo pojeli jaja, ali nam taj deo nije bio dovoljno zanimljiv, pa smo prešli isključivo na razbijanje. Problem je bio što smo "dokaze" uklanjali tako što smo ljuske i ostatke bacali iza kreveta u sobi...

Možete samo da zamislite šta se desilo posle nekog vremena - misteriozan miris u kući, svi zbunjeni jer niko ne zna uzrok, a onda veliko otkriće našeg "zločina" (smeh). Epilog - opšti haos, smeh koji traje i dan-danas i.... Renoviranje cele sobe!

Da li ste Danijel i ti podeljeni sa obavezama kada je ovaj praznik u pitanju i koje su njegove obaveze?

- Danijel i ja se lepo dopunjujemo. Ja sam više zadužena za organizaciju i detalje, a on za "muške" stvari i atmosferu. Uvek se pobrine da sve funkcioniše i da ne zafali dobre energije.

Ko od ukućana obožava da podvali drveno jaje?

- Deca igraju fer-plej, odrasli su sumnjivi (smeh).

Koje su boje koje skoro uvek preovladavaju prilikom farbanja?

- Nikad mi ne manjka inspiracije, ali mi manjka vremena. Imam gomilu ideja i ako mi vreme dozvoli, neke od njih i primenim, ali ono što je sigurno jeste dobra, stara lukovina. Zagarantovano i najzdravije.

Zajedno i za praznike

Ana Sević i Milan Mitrović složni Foto: Petar Aleksić

Postoji li neka zemlja koju bi za ovaj praznik rado posetila ili možda već jesi?

- Vaskrs i Božić uvek provodimo u selu porodično. Ali ako bi tad trebalo biti na nekoj drugoj destinaciji, onda bih odabrala Grčku jer mi se dopada njihova tradicija i način proslave. U ponoć, vernici se okupljaju ispred crkava s lambadama, posebno ukrašenim uskršnjim svećama, i tačno u ponoć sveštenik objavljuje vaskrsenje rečima "Hristos anesti" (Hristos vaskrse), nakon čega vernici pale sveće. Slušala sam dosta priča o tome i, eto, možda bi to bila želja jer ima posebnu duhovnu energiju.

Koga bi od poznatih rado izazvala na turnir prilikom kucanja jajima?

- Mog dugogodišnjeg scenskog saputnika Milana Mitrovića. Tu je smeh zagarantovan, a i ona podvala o kojoj smo malopre govorili.

Koje si odluke sebi obećala da ćeš primeniti nakon Vaskrsa?

- Da usporim i da naučim da ne iziskuje sve u životu potrebu da se dajem milion posto, da ne zadajem sebi dnevne ciljeve i poslove koje bi zapravo trebalo petoro ljudi da radi da bi bile ispunjene. Ali, znate kako kažu, obećanje ludom radovanje (smeh). To sam prosto ja i moja energija, tako da ću raditi na ispunjenju tog cilja.

Šta bi poželela čitaocima Kurira za Vaskrs?

- Svim čitaocima želim da Vaskrs provedu u miru, ljubavi i zdravlju, okruženi ljudima koje vole. Neka im ovaj praznik donese novu energiju, veru i radost u svakodnevnom životu. Da uživaju u malim stvarima, jer one čine život. Da čitaju samo lepe knjige i lepe vesti. Hristos vaskrse!