Slušaj vest

Andrija Bajić, legendarni pevač koji je stekao slavu na prostoru bivše Jugoslavije sa bratom Tomislavom kao duo Braća Bajić, uživa u braku sa 41 godinom mlađom koleginicom Malom Canom.

Oboje iza sebe imaju uspešne karijere, a njihov brak je privukao pažnju javnosti zbog razlike u godinama, iako to nije ništa neuobičajeno.

Estradni par vežu snažne emocije koje su ih pre 20 godina naterale da se zavetuju jedno drugom na večnost.

Njihov brak se može opisati kao spoj međusobnog poštovanja, razumevanja i iskrene podrške. Njihov odnos odiše toplinom i bliskošću, gde se svakodnevne sitnice pretvaraju u posebne trenutke.

Mala Cana je otvorila dušu i iskreno progovorila o braku, priznavši da se ovih dana ne oseća dobro zbog pogrešnog tumačenja njihovog odnosa u javnosti.

1/7 Vidi galeriju Andrija Bajić i Mala Cana Foto: Kurir Televizija

- Zbog toga imam pritisak. Nemam mrlju u svojoj karijeri, ovo što živim sa Andrijom nije problem pisati i ne zanimaju me tuđi komentari... Mi šta smo imali da kažemo, rekli smo. Ja i on nismo u vezi, mi smo u braku venčanom, skoro 20 godina - rekla je Mala Cana na početku.

Pevačica je otkrila kako su njihovi najbliži prihvatili taj odnos.

- Andrija teško to podnosi, jer nije nikada imao mrlju u karijeri. Kad smo rešili, rekli smo njegovoj deci, jer ja nemam decu. Oni kad su seli nije im baš bilo shvatljivo. Jeste normalno, ali oni su videli u nama odluku i nas nije zanimalo šta će ko da kaže. Ja sam otišla kod mojih roditelja, rekla im šta sam imala da kažem, reč nisu rekli. Ali verujte, jednu reč nisu rekli, samo su rekli: "Ćerko, ako si ti sretna i mi smo" - istakla je pevačica i dodala:

- Verujem da, ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu, ima milion ovakvih parova, ali Andriju kad sam upoznala, a upoznala sam ga u godinama kad on čovek nije toliko nastupao, pa da kažu da sam sa njim zbog para, pritom i ja zarađujem, radim u udruženju estradnih umetnika, imam platu, hvala Bogu, i plus pevam. Nisam sa njim zbog para. Drugo, sve što je imao ostavio je svojoj deci, ja sam ga terala. Kad smo otišli kod notara, notar mi je ruku pružio i rekao: "Gospođo, ja sam ovo prvi put doživela". Ja sam mu rekla: "Raspodelićeš imovinu svojoj deci, a sve što steknemo dalje to je naše, možemo da pomognemo mojim roditeljima pošto su u godinama i tvojoj deci nešto, ako imamo mogućnosti da im pomognemo - govorila je pevačica za Telegraf.rs

Kako kaže i njegovi unuci su je sjajno prihvatili.

- Funkcionišemo lepo. Hvala Bogu. Njegovi unuci nas prihvataju, uopšte ne gledaju razliku... Kao svaka porodica normalna. Juče su nam baš bile ćerke njegove, dolaze već dva tri dana uzastopce, da se ne sekiramo, da nas oraspolože...Mada ja sam juče bila u još gorem stanju. Godinama sam radila sa Andrijom, ranije sam imala paklenu vezu. Šta me je vezalo za njega. Sve! U njemu sam našla pažnju, ljubav, poštovanje, podršku, razumevanje, lepu reč... Sve što žele drugi i ovi mlađi koji se ožene, prave svadbu pa se za dva meseca se razvedu. Ja sve to imam sa njim. Šta drugo da tražim od Boga? - kaže Mala Cana.

Otkrila kako izgleda njihova svakodnevica

- Naša svakodnevnica izgleda ovako - na početku dana uvek bude: "Dobro jutro dušo, dobro jutro, šta ćemo da doručkujemo?" Zatim doručkujemo, odlučimo šta ćemo da radimo, pa se predomislimo, e nećemo ništa da radimo, doručkovali smo..." Nemamo generalno velikih obaveza, kad imamo to je druga priča. Sad pričam kad nemamo. Gledamo TV, on odrema malo, popijemo kaficu negde ili ovde kući sednemo pa skuvamo... Biramo šta ćemo da ručamo, skuvam ručak, on meni spremi doručak. Verujte, funkcionišemo totalno onako kako bih poželela svima i svi bi čuvali svoje veze - istakla je pevačica i dodala:

- Mi smo mili ljudi, pošteni i iskreni. Mene ne zanima kad neko napiše nevenčana supruga - venčana ili šta će reči Pera ili Žika, ali kad napišu - živi sa koleginicom, ispadam kao sponzoruša, najgora žena na svetu. On ispada kao manijak, pedofiličar, ja ko da nisam zrela žena, a 47 godina imam. Ljudi, pa nemam 15 godina - rekla je ona.

Kako kaže, pojedini natpisi u medijima im ipak teško padaju.

- Nama nije problem da javno u nekoj emisiji dođemo i pričamo o tome, načukala sam pritisak, idem kod lekara, teško to prihvatam - zaključuje ona za Telegraf.rs.

Ono što posebno izdvaja njihov brak jeste sposobnost da jedno drugo inspirišu i podstiču na lični rast, dok istovremeno neguju zajedničke vrednosti. Njihova povezanost nije samo partnerska, već i prijateljska, što njihov odnos čini još snažnijim i dugotrajnijim.

U vremenu koje često donosi brzinu i površnost, njihov brak predstavlja primer iskrene posvećenosti i podseća koliko su ljubav, razumevanje i zajedništvo važni za srećan život.

