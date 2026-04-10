Pevačica Jelena Kostov se nedavno vratila na muzičku scenu, a njen povratak obeležila je velika podrška supruga, za razliku od nekih njenih koleginica koje su zbog braka morale da napuste karijeru.

Kako sama ističe, njihov odnos se od samog početka bazira na zdravom razumevanju, a fleksibilnost njenog posla im omogućava da sve uspešno izbalansiraju.

- On je meni podrška uvek i biće zauvek, jako cenim njegovo mišljenje i on je baš oduševljen pesmama. Nije bilo ni jednog trenutka razgovora o prestanku, naš odnos se od samog starta zasnovao na zdravom razmišljanju, on me je upoznao kao pevačicu i niti je tražio od mene da se odreknem posla, niti bih ja to tražila od njega. Naš posao je divan i fleksibilan, možemo sve lepo da izbalansiramo, tokom cele nedelje smo slobodni, mogu da radim tri dana u nedelji, a ako ne želim ne moram ni toliko - rekla je Jelena na samom početku.

Iako je romantična duša, Jelena priznaje da su joj deca sada na prvom mestu, te da joj je vreme provedeno sa porodicom najlepši i najbitniji izlazak. Zbog prirode posla koji doživljava kao vrstu noćnog izlaska, privatna viđanja sa prijateljicama praktikuje najkasnije do osam uveče, jer želi da bude odmorna za svoju decu rano ujutru.

- Ja sam mnogo romantična duša, ali kada imate decu ne postoji romantičnijeg izlaska nego sa njima. Sva sreća imam divnu dečicu i sve se rešava razgovorom, tako da kada bih sada birala da li da izađem sa društvom u grad ili sa porodicom, porodica je prvo, uvek i zauvek. Svih ovih godina sam toliko pevala i radila da su to bukvalno meni bili izlasci. Sada i sa drugaricama izlazim do osam uveče, a izlasci noću da se vraćam u dva ujutru, stvarno ne, jer mi se ne mili da spavam dva sata pa da ustajem u sedam ujutru. Vikendom radim, ali to je skroz druga vrsta izlazaka.

U vaspitavanju dece, Jelena prepušta strogoću suprugu

- Ne, ne, nisam. I zamisli mene kao strogu majku. Probam ja da budem stroga, ali mislim da to izgleda poprilično smešno onome ko me gleda. Sve rešavamo razgovorom, ja sam uvek ona strana koja popusti, pa neka suprug bude malo strožiji.

U razgovoru se osvrnula i na aktuelnosti vezane za svoje kolege. Prokomentarisala je nedavni potez Tonija Cetinskog, koji je otkazao koncert u novosadskom Spensu navodeći lažne tvrdnje da je taj prostor ranije bio logor.

- Pa mislim da mu stvarno to nije trebalo, naša publika ga mnogo voli i uvek smo ga oberučke prihvatali. Ima nestvarne balade i držao je toliko prelepih koncerata, obožavam njegove pesme. To su budalaštine, stvarno budalaštine. Mislim da mu to nije trebalo kao jednom pevaču koga je Srbija i te kako volela.

Posebno emotivan trenutak bio je razgovor o njenom kolegi iz takmičarske sezone, Darku Laziću, koji je nedavno doživeo veliku porodičnu tragediju izgubivši brata Dragana. Zbog odluke da se brzo vrati nastupima, Darko se našao na meti osuda javnosti, zbog čega je Jelena snažno stala u njegovu odbranu.

- Ubi nas to što mi stalno sudimo o nečemu. Ljudi, ne sudite ni o čemu. Čovek nosi veliki teret na leđima i ogromnu tugu... Zamislite samo kako se on oseća kada stane pred tom publikom i treba da peva. Treba da se nasmeješ. Treba da se praviš kao da se ništa ne dešava, a raspadaš se u sebi - izjavila je Jelena sa puno saosećanja i dodala:

- Tako da hajde da prestanemo da sudimo o drugima. Stvarno. Znači uh, ubi nas to što mi stalno pametujemo, što mi prvo ne pogledamo svoje dvorište. Pa daj prvo pogledaj sebe pa onda kreni da pričaš o nekome drugome. Znači pustite čoveka on najbolje zna kako i šta treba da radi. Zaista baš mi je, sve mi je to pretužno. Ja mnogo volim Darka i ovaj, znala sam i Dragana i stvarno mi je to strašno.