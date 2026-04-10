Na Opštinskom sudu u Vinkovcima danas je, u ponovljenom sudskom postupku, pevač Luka Miškulin (27) osuđen na kaznu zatvora u trajanju od godinu i deset meseci za nanošenje teških telesnih povreda Ivanu Mikuljanu, koji je ostao trajno slep.

Odlukom sudije Ivane Lovrić Vidaček u izrečenu kaznu zatvora računa se i osam meseci koje je pevač Miškulin, nakon izricanja prve presude na Opštinskom sudu u Vukovaru, proveo u zatvoru, tako da mu za izdržavanje ukupne kazne zatvora preostaje još 14 meseci iza rešetaka.

Dok je protiv njega trajao sudski proces, Miškulin se takmičio u emisiji "Zvezde Granda".

U februaru 2024. godine osuđen je na pet godina i četiri meseca zatvora zbog nanošenja teških telesnih povreda Mikuljanu.

Odmah potom prevezen je u zatvor u Osijeku, odakle je nakon osam meseci pušten da se brani sa slobode, pošto je prethodno Županijski sud u Osijeku ukinuo presudu zbog procesnih razloga.

Ostali dobili šest meseci zatvora

Na suđenju u Vukovaru preostala trojica optuženih, Gabrijel Čekić, Danijel Hodak i sin bivšeg HDZ-ov saborskog zastupnika Domagoj Culej, osuđeni su na uslovne kazne od šest meseci zatvora uz rok iskušenja od dve godine.

Sudskom procesu prethodila je tuča u središtu Vinkovaca koja se dogodila u avgustu 2018. godine, nakon koje je Mikuljan završio u KBC-u Osijek na lečenju. Tokom lečenja jedva je ostao živ, imao je više operacija i ostao trajno slep.