Nova pesma „1004“ mlade regionalne zvezde Džejle Ramović od danas, 10. aprila, dostupna je publici, a već na prvo slušanje jasno je da je ostala dosledna svom prepoznatljivom kvalitetu i emociji.

Spot za numeru sniman je na Malti, gde su nastali atraktivni i upečatljivi kadrovi koji prate atmosferu pesme, a za vizuelni identitet bio je zadužen Miomir Milić pod čijom se dirigentskom palicom snimalo nekoliko dana.

„1004“ ujedno donosi i novu autorsku saradnju, jer muziku, tekst i aranžman potpisuju Saško Nikolić i Mira Mijatović, sa kojima Džejla po prvi put radi.

Džejla Ramović Foto: Miomir Milić

Iako je sarađivala sa novim timom, pevačica nije odstupila od svog muzičkog izraza.

"Ova pesma mi je bila posebna od samog početka. Nekako je došla spontano, ali nosi snažnu emociju koju sam želela da podelim sa publikom“, rekla je Džejla.