"NOSILA SAM DVOJKE, OSTALA JE SAMO PETRA" Jelisaveta Orašanin o bolnom periodu i gubitku bebe: Imala sam saobraćajnu nesreću
Jelisaveta Orašanin, govorila je u jednom intervju sa čime se sve nosila u životu tokom karijere ali i privatnog života. Glumica je podelila svoje bolno iskustvo i teške trenutke tokom borbe za potomstvo vantelesom oplodnjom.
- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - rekla je ona u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“
Kako bi lakše podnela strah od neuspeha i psihički teret celog procesa, Jelisaveta je beg nalazila u profesionalnim obavezama.
Nosila sam dvojke ali je ostala Petra
Iako se tokom poslednjeg procesa malo smirila, dogodila se i saobraćajna nezgoda, a iako je nosila blizance, rođena je samo devojčica:
„Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra“.
Za drugu trudnoću nije znala tri meseca
Nešto više od godinu dana nakon što je na svet donela ćerku Petru, par je dobio i sina Bogdana. O ovoj srećnoj vesti glumica je ispričala:
„Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca“
Podsetimo, glumica je u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, a par je jedno vreme imao trzavice u braku, pa je tada izvor blizak paru tvrdio da su stavili tačku na svoj brak. Međutim, izgleda da je neko samo hteo da pomrsi konce u njihovom odnosu jer su glumica i košarkaš i dalje u bračnoj zajednici.
Majka i ćerka rođene na isti dan
Glumica Jelisaveta Orašaninjuče nedavno je proslavila svoj 37. rođendan, ali ovaj datum ima posebno značenje u njenoj porodici, jer je istog dana rođena i njena majka, koja je napunila 69 godina.
Jelisaveta je na Instagramu podelila fotografiju prelepe torte napravljene specijalno za njih dve, na kojoj su bile njihove slike iz detinjstva i brojevi godina koje su napunile juče 13. novembra.
Objava je raznežila pratioce, koji su u komentarima čestitali i majci i ćerki, uz poruke da su pravi primer porodične ljubavi i bliskosti.
Osim toga, Jelisaveta je pozirala u liftu sa ogromnim buketom cveća, a od koga ga je dobila nije poznato.
Roditelji Jelisavete Orašanin više od 40 godina u braku
Podsetimo, Jelisaveta je jako ponosna na svoje roditelje, koji su u braku više od 40 godina.
Obeležavanje njihove 39. godišnjice glumica je s ponosom podelila pre tri godine na svom Instagram profilu, te tada pokazala i kako joj roditelji izgledaju.
- 39 godina braka! Mama i tata! - napisala je ona tada na Instagramu u opisu objave, a mnogi su istakli da glumica liči na oca.
