Pevač koji je prešao put od talentovanog dečaka iz Kraljeva do jednog od najtraženijih imena na regionalnim veseljima, Filip Mitrović, govori otvorenije nego ikada. U iskrenom razgovoru, otkriva zašto ovaj Vaskrs provodi radno, kako se bori sa "ljudima kameleonima" i zbog čega je mir jedina stvar koja na kraju dana zaista ima vrednost.

Filipe, poznato je da si vezan za svoje rodno Kraljevo i porodicu koja se bavi poljoprivredom. Kako u tvom domu izgledaju vaskršnje pripreme – da li se i dalje držiš onih tradicionalnih, seoskih običaja koje si naučio uz roditelje i braću?

- Nažalost, ove godine neću provesti Vaskrs sa porodicom zbog posla. Inače godinama izbegavam da radim najveće praznike, ali ovog puta su se poklopile neke nepredviđene stvari – snimanje spota koje smo već više puta odlagali zbog vremena. Volim tradiciju i sve te običaje, i trudim se da ih ispoštujem kad sam sa porodicom. Iskreno, kad sam u Beogradu, to nije isti osećaj – tempo života te jednostavno ponese. Zato mi je beg u Kraljevo uvek reset i povratak na ono što me je oblikovalo.

Praznici su vreme kada se okrećemo veri i unutrašnjem miru. Otvoreno si govorio o svojim borbama sa anksioznošću i teškim periodima – koliko ti je duhovnost pomogla da prebrodiš te momente i pronađeš novu snagu?

- Moja filozofija vere je prilično jednostavna – trudim se da budem dobar čovek, i tu se sve završava. Danas svi vole glasno da pričaju o veri, ali često bez suštine. Ja verujem da je najbliži put ka Bogu zapravo kroz dela – kako se ponašaš prema ljudima, prema prirodi, prema sebi. Trudim se da ne osuđujem, da pomognem kad mogu, da ostanem otvoren i svestan sveta oko sebe. Ako svako od nas uradi taj mali deo, svet stvarno može da bude bolje mesto.

Na svadbama si video sve, od suza radosnica do neverovatnih anegdota. Postoji li neka vaskršnja proslava ili svadba koja ti je ostala u posebnom sećanju baš zbog te specifične, blage energije koju nose prolećni praznici?

Foto: Privatna arhiva

- Bilo je dosta trenutaka koje pamtim, ali ono što se uvek izdvoji su te “tihe” emocijem, kad vidiš iskrenu sreću, zagrljaje, suze koje nisu od tuge nego od ljubavi. Prolećne svadbe imaju neku posebnu energiju, kao da se sve budi zajedno sa ljudima. I iskreno, to je ono zbog čega volim ovaj posao, bez obzira na umor i tempo.

Kao neko ko je prošao put od takmičenja do ozbiljnog „tezgaroša“ koji ne beži ni od kakvog posla, šta bi na ovaj veliki praznik poručio mladim kolegama koji tek ulaze u estradnu „mašineriju“?

- Da budu svoji, bez kompromisa. Ovaj posao ume da bude težak i često deluje kao da moraš da se uklopiš u nešto što nisi. Moj savet je, ne ulazite u priče koje vam ne prijaju, koliko god da deluju kao “prečica”. Slušajte sebe i bežite iz svega gde osećate da ne pripadate. Mir nema cenu, a na duže staze, samo to ostaje.

Vaskrs simbolizuje pobedu života i novi početak. S obzirom na to da si prošao kroz vizuelnu i životnu transformaciju, osećaš li se danas, sa 30 i kusur tetovaža i mnogo više životnog iskustva, kao potpuno novi čovek u odnosu na onog dečaka iz Kraljeva?

Foto: Privatna arhiva

- Osećam da sam pun životnog iskustva koje mi pomaže da nemam poteškoće u procenama ljudi, situacija koje me mogu povrediti i usporiti na mom putu karijere i rasta u mentalno-duhovnom smislu. Osećam da sam spreman za velike stvari koje će na koncu doneti potpuni unutrašnji mir jer dečak iz Kraljeva i dalje tu i raduje se ostvarenju snova. Oblikovao me je posao i naučio da očvrsnem, mada kada su u pitanju ljudi sa sposobnostima kameneona, desi se da omanem.

Šta nam dalje donosiš i da li ćemo i ovo leto slušati i pevušiti u autu kao prošle godine: „Ne pričam nikom o tebi“?

- Da. Izlazi “Subota”, nova pesma koja je saradnja sa mojom dragom Angelinom koja je za mene uradila pravi letnji “vibe” hit za auto. Jedva čekam da me čujete, ovo je nešto možda i najbolje sa mog novog albuma.

