Haris Berković pobedio je u jednoj od sezona "Zvezde Granda", a nakon toga uplovio je u vezu sa pevačicom Radom Manojlović. Nakon raskida pevač se povukao iz javnosti, a nakon 10 godina odlučio je da da kratku izjavu o trenutnom emotivnom statusu ali i o bivšoj partnerki.

– Ne postoji niko još u mom životu da bi javnosti mogao reći, eto to je ta. Biće ljubavi, ja još uvijek čekam na onu pravu - rekao je on pre par meseci.

Haris o Radi Manojlović nije želeo preterano da detaljiše, pa je samo kratko rekao:

– Rada je jedna divna devojka, šta je bilo bilo je, neka na tome ostane. Ja joj zaista od srca želim sve najbolje.

Veza Rade i Haris intrigirala javnost

Veza Rade i Harisa je oduvek intrigirala javnost, a oni nikada nisu iznosili previše detalja o svojoj ljubavi.

Berković je sa devet godina starijom devojkom tada snimio i duet, a iako su mu predviđali blistavu karijeru, on se povukao iz javnosti.

Rada je u medijima šturo govorila o raskidu sa kolegom, ali nikada nije želela da kaže šta je bio razlog kraha njihove ljubavi.

- Haris i ja više nismo zajedno. Hvala svim zajedničkim fan stranicama na podršci i apsolutno mu želim svu sreću u karijeri i životu. Neću mnogo komentarisati kao što ni tokom veze nisam komentarisala – napisala je Rada na društvenim mrežama nakon raskida.

