Andreana Čekić otvoreno je u emisiji "Stars Specijal", koja se emituje nedeljom od 17 sati na Kurir televiziji, govorila o bolnim uspomenama, porodičnim vrednostima i teškim trenucima kroz koje prolazi njen kum Darko Lazić nakon gubitka rođenog brata Dragan Lazić.

Kroz iskrene reči, osvrnula se na njihovu bliskost, sećanja koja ne blede, ali i na osude javnosti sa kojima se Darko suočava.

Teški dani

Ostale uspomene

Andreana ističe da su Darko i Dragan oduvek bili vezani za tradiciju i porodične vrednosti.

- Darko i Dragan su uvek voleli praznike i običaje. Kada je Božić, oni su među prvima koji okupljaju porodicu, rodbinu i prijatelje. Sada, uprkos svemu, u njihovom domu vlada posebna emocija pojačana ljubav prema majci i Draganovim ćerkama. Darko je svestan da je sada stub porodice. Oduvek se gledalo na njega kao na nekoga ko drži sve pod kontrolom, ali to je često teret kada si javna ličnost.

Sa velikom tugom prisetila se svog kuma Dragana:

- Pamtim ga po osmehu. Uvek je bio vedar, nasmejan i nenametljiv. Voleo me je i poštovao. Trudio se da bude pravi domaćin. Darko jeste sličan, ali Dragan nikada nije želeo da bude u centru pažnje bio je tih, brz, duhovit i uvek dobro raspoložen. To je osoba o kojoj nikada nisam čula lošu reč. Za mene je on i dalje tu. Oduvek sam se osećala kao deo njihove porodice, kao rođena sestra.

U trenutku tragedije, Andreana je bila van zemlje:

-To je stanje u koje ne želiš da poveruješ. Gledaš, a ne prihvataš stvarnost. Darko je imao nadu da će Dragan preživeti. To su trenuci kada shvatiš koliko si nemoćan. Samo sam želela da budem tamo. Ne postoje reči koje mogu da uteše. Zahvalna sam svim ljudima koji su bili uz Darka i koji će tek biti.

Uvek bili zajedno

Porodični gubitci

Posebno ju je pogodila reakcija dela javnosti zbog Darkove odluke da nastavi da radi:

-Možda ću zvučati grubo, ali da li će ti ljudi njemu plaćati račune? Darko je navikao na osude, ali ružni i neumesni komentari bole. Ljudi zaboravljaju da su to ogromni životni udarci. Da li neko zaista misli da je njemu bilo do pesme? Volela bih da se svi malo zamisle i porade na sebi, umesto da sude drugima.

Tokom razgovora, dotakla se i ličnog gubitka smrti bake:

-Za Božić je bila sa mojom mamom u Beogradu. Bila je vitalna, samostalna, donela mi je čak i dve torbe pune materijala i sitnica za šivenje. Nisam stigla sve da odnesem krojačici… O baki su mi ostale samo lepe uspomene. Takvu ću je i pamtiti.