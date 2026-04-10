Bivša takmičarka emisije "Nikad nije kasno", Zorica Erić, oštro je na Instagramu isprozivala legendarnu Vesnu Zmijanac, osudivši njeno ponašanje na jednom od nedavnih nastupa. Naime, Zorici je zasmetalo što Vesna dok peva sedi i drži cigaretu, nazivajući to "najnižim oblikom nekulture i nepoštovanja publike".

Ona je na mrežama istakla da bi Zmijančeva, koja je na estradi već 50 godina, trebalo "dostojanstveno da se penzioniše", a posebno je osudila fanove koji pevačicu brane argumentima da je bolesna i operisana.

Na ove teške reči, legendarna pevačica koja i dalje pravi ogromne koncerte i puni kafane, reagovala je potpuno ravnodušno. Izjave Vesne Zmijanac prenosimo u celosti:

- Nisam videla šta je ona komentarisala, niti me zanima. Ja sam žena boem i mogu sve, može mi se. Brena još otkad sedi na stolici i peva. Pa ne mogu ja samo da stojim četiri sata tamo, to je kafana. Bilo je jako veselo i lepo, ljudi su uživali, to je najbitnije - rekla je Vesna.

Na Zoričine oštre opaske da treba da ode u penziju, Vesna je imala samo kratak i jasan odgovor:

- Ja sam u penziji odavno - direktna je bila pevačica u razgovoru za Informer.

Zorica uputila uvrede Vesni

Podsetimo, Zorica je oštro komentarisala gest Vesne Zmijanac na nastupu i tom prilikom uputila niz uvreda za našu veliku zvezdu.

- Niko ništa, pijana tetka. Morž - napisala je ona u opisu, pa dodala:

- Da nekome slučajno ne padne na pamet da mi palamudi po inboksu kako je Vesna legenda i da njoj sve može. E, ne može! Ne može i tačka. Ovo je najniži oblik nekulture i nepoštovanja publike koja pritom otpeva više od pola njenog nastupa jer ona ne može da zine više. Neka se gospođa pomiri s tim da ne može više i dostojanstveno se penzioniše. Posebno me iritira kada mi neko kaže da je bolesna, operisana… i? Sediš na bini, piješ i pušiš? - napisala je Erićeva.

