Drugoplasirana rijaliti učesnica Anđela Đuričić podelila je sa pratiocima privatnu prepisku sa svojom majkom povodom Velikog petka i time izazvala veliku pažnju.

U poruci koju je Anđela objavila, vidi se kako je brižna majka podseća na pravila strogog posta tokom ovog praznika, pa joj je jasno napisala:

Anđela osvojila drugo mesto u Eliti:

- Ne pi mleko, ni kafu sa mlekom, ni jaja, ni ništa mlečno. Veliki petak je. Uzmi neku tunjevinu i hleb i paradajz i krastavac za ručak i večeru.

Ova simpatična prepiska je raznežila Anđelu pa je sve javno objavila uz opis: "Niko kao mama".

Operisala nos

Podsetimo, Anđela je pre nekoliko meseci u Turskoj operisala nos.

- Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam želela da mi doktor promeni profil, već isljučivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna - rekla je ona tada.

Anđela Đuričić o raskidu od Gastoza

Podsetimo, Anđela je nedavno progovorila o raskidu sa Gastozom. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavolela život, uprkos bolnom raskidu.

- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela.