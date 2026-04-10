"NEMOJ DA..." Anđela Đuričić objavila prepisku sa majkom, zabranila joj nekoliko stvari za praznik
Drugoplasirana rijaliti učesnica Anđela Đuričić podelila je sa pratiocima privatnu prepisku sa svojom majkom povodom Velikog petka i time izazvala veliku pažnju.
U poruci koju je Anđela objavila, vidi se kako je brižna majka podseća na pravila strogog posta tokom ovog praznika, pa joj je jasno napisala:
Anđela osvojila drugo mesto u Eliti:
- Ne pi mleko, ni kafu sa mlekom, ni jaja, ni ništa mlečno. Veliki petak je. Uzmi neku tunjevinu i hleb i paradajz i krastavac za ručak i večeru.
Ova simpatična prepiska je raznežila Anđelu pa je sve javno objavila uz opis: "Niko kao mama".
Operisala nos
Podsetimo, Anđela je pre nekoliko meseci u Turskoj operisala nos.
- Bila sam na operaciji. Jako sam zadovoljna intervencijom. Ja sam radila operaciju nosa, nisam želela da mi doktor promeni profil, već isljučivo da mi ga suzi nos. To sam i dobila. Ovo je rezultat 6 dana nakon operacije, jako sam zadovoljna - rekla je ona tada.
Anđela Đuričić o raskidu od Gastoza
Podsetimo, Anđela je nedavno progovorila o raskidu sa Gastozom. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavolela život, uprkos bolnom raskidu.
- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela.