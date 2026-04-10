Tokom gledanja snimaka u Eliti 9 izbila je nova žestoka svađa između Stanije i Asmina, nakon što su takmičari pogledali prilog koji je dodatno uzburkao strasti.

Žestok okršaj Asmina i Stanije

Na snimku se videlo kako Stanija sa cimerima komentariše Maju Marinković i Asmina Durdžića, a posebno je odjeknula priča o njenoj želji da ode sa njim u hotel van imanja u Šimanovcima.

- Ona kao da moli da ide sa mnom u hotel, a ja to neću da dozvolim. Ona po svaku cenu želi da bude sa mnom u priči i da ima neke specijalne emisije. Ja ću kao muškarac da platim, a sa tobom ni Rajsko ostrvo, ni svadba. Kad si ušla ovde reagovao sam isto kao na Cimija, bez grama emocija. Ona samo gleda gde sam ja - govorio je Asmin.

Stanija mu nije ostala dužna:

Ja više hemije imam sa mrtvim drvetom nego sa njim. Papak, ne zanimaš me za sto života.

Sukob se dodatno rasplamsao kada je Asmin priznao:

- Ja sam se zaljubio drugi mesec u Maju Marinković, a tebi ne želim loše.

"Što si me odrukao za Kristijana?"

Nakon toga usledio je još žešći okršaj:

- Što si me odrukao za Kristijana? Ja sam tebi verovala za neke stvari, a ti si mene kao uništio. Moraš da shvatiš da sam ja neuništiva, a ti si najveća sprdačina Balkana. Ja verujem Aneli da postoji taj sin, a narod neka proceni iz klipa. Ja sam to čačkala, a on me je ubedio da to nije tačno - rekla je Stanija.

Asmin je pokušao da uzvrati pitanjem:

Da li si bila sa mnom zadovoljna? Rekla si da sam najbolji čovek, a tebe sad samo boji Maja Marinković.

Demolirala sam te istinom i činjenicama - odbrusila je Stanija.

Međutim, situacija je kulminirala kada je Asmin uputio teške reči:

- Neka bude sve kako ti kažeš. Ja da nisam u vezi sa Majom unakazio bih te gore nego Aneli Ahmić, unakazio bih tebe i celu porodicu, pa i još gore jer sa tobom nemam dete.

Stanija je na to ironično odgovorila:

- Ma bravo, moćan si muškarac.

Kristijan šokirao o Staniji

Na pitanje da li i dalje stoji iza svoje izjave o navodnom intimnom odnosu sa Stanijom, kao i da li bi bio spreman da se suoči s njom, Golubović je dao opširan odgovor, tvrdeći i da je, kako navodi, njen deda pokušao da ga ubije:

- Izjavio sam nekoliko puta kada je ona rekla, ona je spomenula moje dete da nije moje, pridružila se jako lošoj grupi koji su bili moji krvni neprijatelji... Njen deka se šunjao oko suda sa nekom rđavom kuburom, da me ubije i na kraju. Ona je trebala da deli paketiće za Novu godinu, oni su kao rijaliti igrači. Ja sam rekao da ću da uradim jedan seljački, banalni i vulgarni potez, ja sam izvadio šarenka napolje, ona se grohotom nasmejala jer je opet videla staroga druga. Ja sam sada rekao: „je l' ste sada shvatili“. Ako tražite od mene dobro i sa mnom ste okej, onda ste princeza na zrnu graška - rekao je Kristijan.