OVAKO MITROVIĆI ČEKAJU VASKRS! Milica pokazala prelepu dekoraciju, sve je kao iz bajke
Supruga Željka Mitrović, Milica Mitrović, pokazala je kako izgleda prava praznična čarolija u njihovom domu na Veliki petak. Na fotografijama koje je podelila vidi se bogato dekorisana uskršnja trpeza – sto je prepun korpica sa šarenim jajima, nežnih cvetnih aranžmana i dekoracija u vidu zečeva obučenih u pastelne tonove.
Dominira venac od cveća i grančica, u koji su uklopljena jaja u ljubičastim, zelenim i zlatnim nijansama, dok su male korpe pažljivo složene sa ofarbanim jajima. Sve odiše elegancijom, stilom i pažnjom prema detaljima.
Posebnu pažnju privlače dekorativni zečevi, koji dodatno doprinose prazničnoj atmosferi, dok kombinacija prirodnih materijala i nežnih boja daje utisak luksuza, ali i topline doma.
Milica Mitrović pokazala jedan od najskupljih delova palate na Dedinju
Podsetimo, Milica Mitrović, supruga Željka Mitrovića, još jednom je privukla pažnju javnosti objavom iz luksuznog doma u kojem žive na Dedinju. Na društvenim mrežama pokazala je deo enterijera koji važi za jedan od najskupljih i najimpresivnijih u njihovoj raskošnoj palati.
U pitanju je prostrani salon, uređen u klasičnom, ali izuzetno luksuznom stilu. Centralno mesto zauzima ogroman kamin, izrađen od skupocenog mermera, koji prostoru daje notu elegancije. Posebnu pažnju privuklo je ogledalo koje se prostire skoro do plafona.
Pratioci su u komentarima nizali komplimente, ističući da prostor izgleda poput scene iz svetskih dvoraca ili luksuznih hotela. Milica je i ranije delila prizore iz porodičnog doma, ali ovaj deo palate na Dedinju mnogi su proglasili jednim od najlepših i najskupljih koje je do sada pokazala.
