Slušaj vest

Veliki petak na estradi i ove godine protiče u znaku različitih običaja, ali i ličnog pečata svake od poznatih dama.

Dok jedne biraju jarke boje i moderne tehnike farbanja, druge ostaju dosledne prirodi i tradiciji, pa su društvene mreže preplavljene prizorima iz njihovih kuhinja, trpeza i prazničnih dekoracija.

Poznate ličnosti rado dele kako obeležavaju ovaj važan hrišćanski dan, a njihovi pratioci sa velikim interesovanjem komentarišu svaki detalj – od izbora boja do načina ukrašavanja. Neke od njih odlučuju se za minimalistički pristup, koristeći lukovinu i prirodne materijale, dok druge ne odolevaju trendovima i eksperimentisanju sa bojama, šljokicama i raznim tehnikama koje daju upečatljiv vizuelni efekat.

Luna i Jelena ofarbale jaja

Kod Lune Đogani i žene Slobe Radanovića, Jelene, dominiraju vesele, jarke boje, pa je njihova praznična atmosfera u znaku šarenila koje privlači pažnju na prvi pogled.

Jelena Radanović i Luna spremaju Vaskrs Foto: Printscreen

Njihove korpe sa jajima izgledaju kao prava mala umetnička dela, a kombinacije boja i detalja odaju utisak razigranosti i radosti koju donosi Vaskrs. Pratioci nisu krili oduševljenje, pa su komentari podrške i pohvala samo pristizali. Zanimljivo je to što obe koriste sličnu metodu.

Sa druge strane, ima i onih koje biraju tradicionalniji pristup, verujući da Veliki petak nosi posebnu simboliku koja se najbolje oslikava kroz jednostavnost i prirodne tonove. Upravo ta raznolikost pristupa čini estradnu scenu zanimljivom i autentičnom, jer svaka od njih na svoj način prenosi duh praznika.

Bilo da se odlučuju za modernu estetiku ili neguju stare običaje, jedno je sigurno – Veliki petak i priprema za Vaskrs i ove godine su spojili tradiciju, porodicu i kreativnost, a poznate dame još jednom su pokazale kako se praznična atmosfera može učiniti posebnom i inspirativnom.

Pogledajte dodatni snimak: