Bivši rijaliti učesnik, Božidar Ristanović, poznatiji kao Boža Džons, tvrdi da je Asmin Durdžić ostao dužan 15.000 dinara u jednom hotelu u Rumi.

Boža je u emisiji "Pitam za druga" dao svoj sud o aktuelnim dešavanjima u "Eliti 9" i žestoko potkačio trenutnog partnera njegove drugarice Maje Marinković.

"To što Asmin priča nema veze"

Na samom početku negirao je Durdžićeve tvrdnje da je Stanija imala aferu sa investitorom od kog je kupila stan u Rumi.

- Moram da pozdravim Bosketa, mog drugara, koji se provlači ovih dana u "Eliti", a kojem je ta priča stvorila brojne probleme. Zida zgrade u Rumi, ona je od njega kupila stan. Moram da kažem da to što je Asmin pričao, nema nikakve veze. Čovek je oženjen, nije bio sa njom, ništa nema sa njom, platila je uredno stan. Sigurno bi volela da bude sa njim, jer je čovek imućan, ali ništa od toga. Čovek ima porodicu, njega to ne zanima. Ozbiljan je čovek i veliki pozdrav za njega. Isključivo je poznaje zbog toga što je od njega kupila stan, nema tu nikakve ljubavne priče - objasnio je Boža.

O Stanijinoj aferi sa Takijem

Iako ne može da tvrdi da je Stanija bila u vezi sa Majinim ocem Takijem Marinkovićem, ipak veruje da je Maja rekla istinu.

- Ništa ne mogu da tvrdim, ali verujem da je to tako. Znam koliko on privlači devojke i da mnoge za njim trče. Znam da je Stanija bila sa njima jednom prilikom u izlasku, pokazao mi je razne fotografije sa Stanijom. Nisu neke seksualne slike, ali mi nisu delovali isljučivo prijateljski na njima. Ne mogu ništa da tvrdim, ali nemam nikakav razlog da verujem njemu. Kad sam video šta on sve poseduje nešto u svom telefonu, imam pravo da pomislim da je to tako. Znam kakav je Stanija tip ličnosti. Isto tako, mogu da nađem i Maji zamerku, jer ne znam odakle joj ideja da se pozdravlja sa Stanijom onda kada je ušla, a sutradan da uđe u vezu sa njim. Prvo, Asmin nije njen tip. Maja ne radi ovo da bi privukla pažnju, Maja je ušla u vezu sa njim, samo da bi Staniji pokazala da može da bude sa njenim bivšim momkom, to je sve - govorio je Boža Džons.

Za Durdžića nema lepe reči i tvrdi da je ostao dužan 15.000 dinara jednom hotelu u Rumi.

- Ne misli da je iznad nje, ona samo uradi onako kako misli da treba, to je sve. Onaj gmaz Asmin je u jednom hotelu u Rumi, ostao dužan petnaest hiljada dinara. Priča o svemu i svačemu, avionima, kamionima, a ostaje dužan petnaest hiljada dinara?! Asmin me je ismevao jer sam Maji slao čestitku za Novu godinu. Glumi neko ludilo i moć, a nema da plati kad boravi u hotelu, što je sramota - zaključio je Džons.