Pevačica Dragana Mirković sa porodicom živi u dvorcu u Beču, a sada je podelila snimak iz unutrašnjosti svog doma. Ona je pokazala kako porodica obeležava Veliki petak.

Dragana se pobrinula za svaki detalj, a ovo je prvi Vaskrs koji će provesti i sa unukom. Sto je bio prelepo ukrašen, a svuda su bili uskršnji motivi - od salveta i svećnjaka sa zekama, do velike figure jaja, a poseban detalj je privukla dekoracija za escajg koja je takođe bila u obliku zeca.

Pevačica je ofarbala jaja u pastelne boje - bebi roze, žuta i bebi plava, a tu su bila i bela jaja koja su ukrašena sa listovima. Naravno, nisu izostala ni crvena jaja koja su servirana u posebnoj činiji.

Dragana Mirkovic sprema Vaskrs Izvor: Instagram

"Najponosnija baka na svetu"

Podsetimo, Draganin sin Marko Bijelić je postao otac, a on i supruga Melani su ćerkici dali ime Ksenija. Oni žive sa Draganom u dvorcu u Beču.

Dragana je sa porodicom i prijateljima slavila dolazak unuke na svet u svom dvorcu u Beču, a za tu priliku je nosila majicu sa natpisom: "Najponosnija baka na svetu".

Ime Ksenija je grčkog porekla, izvedeno od reči xenia (gostoljubivost, gostoprimstvo), što mu daje značenje "gostoljubiva", "ona koja je prijateljski nastrojena" ili "gošća". Veruje se da su osobe sa ovim imenom ljubazne, nežne, iskrene i dobre prijateljice.

