Ulazak Stanije Dobrojević u “Elitu 9” uzdrmao je ceo region, a rijaliti svađe i okršaje koje ima sa Asminom Durdžićem i Majom Marinković se svakodnevno prepričavaju.

Tim povodom mediji su posetili Rumu, gde Stanija Dobrojević ima stan i gde živi njena porodica kako bi od komšija i porodice saznali da li prate novonastalu situaciju, ali i šta misle o Dobrojevićevoj

Tamo su sreli i rođenog brata Stanije Dobrojević, Sanija.

- Ona je dobra devojka, ja nemam protiv nje ništa, ali šta rade u rijalitiju, je l to pouka za mlade? Ne poznajem Staniju lično, sve najbolje joj želim. Ima u tom rijalitiju dobre dece, ali šta od one Maje može da se nauči, kako će da opelješi nekog maloumnog koji ima dosta para da mu zavrti zadnjicom - rekla je jedna komšinica, a druga je dodala:

- Ja ne pratim rijaliti, ali Staniju hvale, sve u superlativu. Bila mi je prijateljica tu, ona lično poznaje Staniju i njenu majku, kažu da je baš dobra.

Komšiluk o Staniji

U komšiluku Stanije Dobrojević imaju samo reči hvale za nju.

- Najlepša je i najbolja, najbolja komšinica, i brat i mama, svi su odlični. Da su svi takvi bilo bi dobro. Svi su ljubomorni na Staniju, zato što je najpametnija i najškolovanija. To za brak je sigurno izmišljena stvar. Ništa to nije istina, ne mogu joj ništa - ističe Stanijina sugrađanka.

Stanijin brat se oglasio

U Rumi su mediji sreli i Stanijinog brata Sanija, koji je inače veterinar po profesiji. Tog dana je bio užurban u želji da što pre operiše psa kog je vlasnik doveo. Ljubazno je pozdravio ekipu, ne želeći preterano ništa da komentariše, a ovo je inače i njegovo prvo javno oglašavanje.

- Žao mi je društvo, ne dajem izjave. Hvala na razumevanju - rekao je on i uputio se u ordinaciju.

Sani Dobrojević

Jedna komšinica koja dobro poznaje Staniju i njenu porodicu ističe da ona nije ni trebalo da ulazi u “Elitu”, te da joj veza sa Asminom Durdžićem ništa dobro nije donela.

- Bolje da nije ulazila. Dobra je ona, nadrljala je u životu zbog situacije sa tim čovekom (Asmin). Nisam čula da je bila udata. Ne znam ko je tu u pravu u rijalitiju, nije trebalo da uzima pare od njega, kad ima svoju zaradu - rekla je ona i dodala:

- Brat joj je veterinar, fini su, pristojni ljudi. Dobra je Stanija, najpristojnija je tamo u “ZadruzI”. O Maji - no koment.

