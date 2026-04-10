Bojan Tomović već godinama šokira svojim izjavama i postupcima. Pevač je svojevremeno ispričao pojedine stvari iz njegovog života, psihičkoj bolesti s kojom se udarnički bori, ali i bolnim ranama iz detinjstva.

- Moje detinjstvo je bilo prilično traumatično. Detinjstvo u teoriji predstavlja nešto lepo, ali kod mene to nije bio slučaj. Poslednji put kada sam bio u bolnici, podvrgao sam se hiponoterapiji i otkriveno je da sam bio zlostavljan kada sam imao pet godina - rekao je Bojan i nastavio:

- Opisao sam kuću i sobu u kojoj sam se tada nalazio. To je svih ovih godina bilo potisnuto, i možda sam upravo zbog te traume postao bipolaran. Probudio sam se iz hipnoze u nadi da ću biti bolje, i osetio sam olakšanje kakvo dugo nisam - iskren je Tomović, koji je traumu iz detinjstva podelio s majkom.

"Majka je plakala kada je saznala"

- Pre dvadesetak dana sam priznao majci šta se desilo dok sam bio dečak. Bilo me je sramota, ali istina je bolja od svake laži. Prvo je bila u šoku, a onda me je zagrlila i plakala. Interesantno je šta je ljudska psiha, ali nekako teraš dalje i boriš se. Nije majka p**** rodila.

- Jedini strah mi je da ne izgubim bliske ljude i nju. Otac je preminuo od raka u 57. godini, i to sam teško podneo. Za sebe ne dajem ni pet para. Kada sam pokušao samoubistvo pre četiri godine, nisam ni mogao da zamislim da ću 2024. godine objaviti novi album. Jedno jutro sam ustao i ubedio se da je kraj muka, problema i patnje, ali nikako života - zaključio je Tomović.

