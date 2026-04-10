Slušaj vest

Glumica Ljiljana Mijatović, prva supruga Željka Ražnatovića Arkana s kojom ima ćerku Anđelu, otkrila je da ju je komandant Srpske dobrovoljačke garde, zbog ljubomore, nagovorio da se ošiša na kratko.

Muškarac joj prišao pred Arkanom

Ljiljana je svojevremeno ispričala da je sa Arkanom redovno izlazila u grad, a jedne noći za njihov sto prišao je muškarac, igrač bridža koji se družio sa Omarom Šerifom.

1/6 Vidi galeriju Glumica Ljiljana Mijatović dobila ćerku sa Arkanom Foto: Print Screen, Printsceen

- Prišao je stolu za kojim sam sedela i upitao me na engleskom da li želim sa njim da igram. Skamenila sam se, zbunila. Nisam znala kako da reagujem. Videla sam da je Željko pocrveneo u licu, a zatim ga je uhvatio za ruku i odgovorio mu: „Moja žena neće da igra sa tobom, ali zato ćeš ti sada da igraš sa mnom.”

Mijatovićeva kaže da je situacija bila i više nego napeta.

- Čovek je počeo da se izvinjava zbog neprijatnosti koju je izazvao. Rekao je da nije znao da je reč o njegovoj ženi, ali da bi on lično bio ponosan kada bi neko, pored toliko lepih žena u hotelu, poželeo da igra baš sa njegovom suprugom.

"Bilo bi dobro da se ošišaš"

Prema njenim rečima, nije došlo do fizičkog sukoba, ali je Arkan bio ljubomoran toliko da je već sutradan Ljiljana osetila posledice njegove ljubomore.

- Sutradan je rekao: „Znaš, Ljiljo, mnogo si upadljiva sa tom dugom plavom kosom. Vidiš da svi gledaju u tebe. Bilo bi dobro da se ošišaš.” Mislila sam da se šali, ali nije. Pozvao je nekog frizera i rekao mu: „Ajde, skrati kosu ovoj mojoj lepoj ženi da ne bude tako upadljiva”. Bio je neumoljiv. Ošišao me je totalno kratko. Plakala sam i rekla mu: „Ovo je kraj, neću više sa tobom progovoriti.” Odlučio je da se solidariše, pa se i sam ošišao na kratko, a tada je nosio kosu dugu do ramena - rekla je Ljiljana, prenosi Hello.

Ceca: "Arkan je za mene bio najdivniji"

Svetlana Ceca Ražnatović sveojevremeno je u emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji, otkrila da je Arkan za nju bio najdivniji, najtopliji čovek koji nije štedeo na komplimentima i ljubavi prema deci.

1/17 Vidi galeriju Cecina i Arkanova svadba Foto: Printskrin / You Tube, Printceen/Instagram

"Nisam srela hrabrijeg čoveka u svom životu. Nije tačno da su ga se svi plašili, zašto bih se i ja plašila čoveka koga sam sama izabrala? Mislim, svi mi znamo koje on, nije on bio profesor muzike, niti ja živim u nekim iluzijama. Za mene je bio najdivniji, najtopliji otac na svetu, znači on može da bude ozbiljna konkurencija svim majkama, znam kako se brinuo o svoj deci, ja sam živela kao princeza na zrnu graška. Bili smo srećni jedno pored drugog", objasnila je Ceca.