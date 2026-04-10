MILAN STANKOVIĆ PREKINUO TIŠINU NA VELIKI PETAK! Oglasio se, a njegova nova objava dirnula mnoge (FOTO)
Pevač Milan Stanković već godinama privlači pažnju javnosti svojim povlačenjem iz estradnog života, dok svako njegovo retko pojavljivanje dodatno podgreva interesovanje za njegovu svakodnevicu.
Iako se u poslednje vreme gotovo uopšte ne oglašava, poznato je da često posećuje manastire, što je podstaklo glasine o mogućem zamonašenju, o čemu, ipak, nikada nije javno govorio.
Ovoga puta, povodom Velikog petka, napravio je izuzetak i sa pratiocima podelio simboličnu fotografiju: u ruci drži savršeno crveno ofarbano jaje. Prema tradiciji, upravo to prvo jaje naziva se čuvarkuća i veruje se da donosi zaštitu, mir i blagostanje domu.
Komšije o Milanu Stankoviću
Podsetimo, ekipa Kurira posetila je nedavno kraj u kom pevač živi. U pitanju je elitno, ali vrlo mirno naselje, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada. Tamo smo porazgovarali s njegovim komšijama, od kojih smo saznali nove detalje iz njegovog privatnog života.
- Milana nećete naći ovde u stanu. Nije ovde već neko vreme. Vreme vaskršnjeg posta provodi posećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lepo mišljenje o njemu. Ne ume da se javi, nije preterano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik - rekao nam je komšija.
Čime se bavi Milan Stanković
Podsetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.
Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji. Naime, on je razvio izuzetno uspešan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je pre dve godine proveo nekoliko meseci u SAD-u.