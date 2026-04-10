Pevač Milan Stanković već godinama privlači pažnju javnosti svojim povlačenjem iz estradnog života, dok svako njegovo retko pojavljivanje dodatno podgreva interesovanje za njegovu svakodnevicu.

Iako se u poslednje vreme gotovo uopšte ne oglašava, poznato je da često posećuje manastire, što je podstaklo glasine o mogućem zamonašenju, o čemu, ipak, nikada nije javno govorio.

Foto: Printscreen

Ovoga puta, povodom Velikog petka, napravio je izuzetak i sa pratiocima podelio simboličnu fotografiju: u ruci drži savršeno crveno ofarbano jaje. Prema tradiciji, upravo to prvo jaje naziva se čuvarkuća i veruje se da donosi zaštitu, mir i blagostanje domu.

Komšije o Milanu Stankoviću

Podsetimo, ekipa Kurira posetila je nedavno kraj u kom pevač živi. U pitanju je elitno, ali vrlo mirno naselje, daleko od prometnih ulica i gradske gužve, ali blizu centra grada. Tamo smo porazgovarali s njegovim komšijama, od kojih smo saznali nove detalje iz njegovog privatnog života.

- Milana nećete naći ovde u stanu. Nije ovde već neko vreme. Vreme vaskršnjeg posta provodi posećujući manastire. Koliko znam, društvo na hodočašću mu pravi majka. Monasi im čitaju molitve i daju sveta ulja. Njemu to mnogo znači. Inače, nemam baš neko lepo mišljenje o njemu. Ne ume da se javi, nije preterano ljubazan prema nama. Iz stana ide pravo u automobil. Viđam ga često s nekom gotovom hranom, koju uzima tu u blizini. Nekad mu je dolazilo često i društvo u stan, sad nema ni toga. Čudan lik - rekao nam je komšija.

Čime se bavi Milan Stanković

Podsetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji. Naime, on je razvio izuzetno uspešan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je pre dve godine proveo nekoliko meseci u SAD-u.