Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević nedavno je zakoračila u šesti mesec trudnoće, a trenutke koje provodi u ovom posebnom periodu podelila je sa pratiocima. Ovog puta, boravila je u Hram Svetih Apostola Petra i Pavla, odakle je objavila fotografije koje su privukle veliku pažnju.

U opuštenoj kombinaciji i bez previše stilizovanja, Dea je uživala u miru manastirskog ambijenta.

Uz fotografije, podelila je i misao Patrijarh Pavle, dok je kasnije prikazala i detalje iz prirode koja okružuje svetinju – uključujući simbolične prikaze zapovesti i duhovne poruke koje su dodatno pojačale utisak spokojne atmosfere.

- Ako je Bog sa tobom čega se bojiš? Ako nije, čemu se nadaš - podelila je ona citat pokojnog Patrijarha Pavla.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen

Udala se u tajnosti

Podsetimo, Dea se nedavno u tajnosti udala za Lazara sa kojim čeka dete. Dea i Lazar su se voleli u srednjoj školi, a onda su im se putevi razišli. Ona je dugo godina bila u ljubavi sa Mladenom Mijatovićem, da bi nedavno nakon raskida otkrila da je ponovo zaljubljena.

akon te informacije počele su da pristižu samo srećne vesti, od toga da je trudna i da se verila. I to baš za Lazara sa kojim se nakon 15 godina ponovo srela i sa kojim je planula ljubav. Ona je nakon udaje uzela njegovo prezime i sada se preziva Petrović.

Odabrala ime za ćerkicu

Podsetimo, gostujući u emisiji "Magazin in", Dea je otkrila da je odabrala ime za ćerkicu.

-To je Iris. Jedna Iris je u stomaku, prvi put je na televiziji - rekla je Dea, koja je podelila detalje svoje ljubavne priče sa Lazarom, za kog se udala.