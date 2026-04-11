Pevačica Tea Bilanović šokirala je javnost kada je nedavno ogolila dušu i progovorila o burnom periodu svog života i braku koji se neslavno završio nakon dve nedelje. Kako je pevačica Tea Bilanović otkrila, na ludi kamen je stala veoma mlada, sa samo 21 godinom, ali je bračna idila trajala neverovatno kratko.

Zvaničan razvod je usledio posle šest meseci, a ono što je posebno iznenadilo mnoge jeste činjenica da je par zajednički život vodio svega 14 dana.

- Udala sam se veoma mlada, sa 21 godinom, i zvanično se razvela posle šest meseci. Zajedno smo živeli svega dve nedelje - ispričala je pevačica i dodala da se sve odigralo prebrzo.

Udala se u crvenoj haljini

Ona je istakla da je čitavo iskustvo bilo prilično neobično.

- Sve se desilo brzo i impulsivno, više kao avantura. U brak sam ušla iz druženja, čak sam se udala u crvenoj haljini - otkrila je Tea.

Finansijski krah: "Ostala bih bez svega"

Ono što je, međutim, posebno zaintrigiralo javnost jeste finansijska pozadina ovog kratkog braka, u kom je pevačica izvukla deblji kraj. Tea je bez dlake na jeziku priznala da joj je sam proces razvoda pao lakše nego prosečan raskid veze, ali je otkrila i šokantan detalj - ona je bila ta koja je snosila sve troškove u braku.

- Iskreno, lakše mi je bilo da se razvedem nego da raskinem vezu. Nismo imali zajedničku imovinu, a da jesmo, verovatno bih ostala bez svega jer sam ja bila ta koja je finansirala - priznala je otvoreno Tea Bilanović.

- Trenutno nisam zainteresovana za ljubav. Dešavalo se da plaćam muškarcima sve dok sam bila mlada i glupa. Odavno nisam takva. Radim i zarađujem kako bih sebi priuštila ono što volim u skladu sa tim koliko imam. To očekujem i od druge strane. Nema potrebe da izdržavam svoje muškarce. Imala sam situaciju kada sam tadašnjem emotivnom partneru platila fakultet. To sam uradila od srca. Ne kajem se što jesam jer sam mu tim gestom dala priliku da se obrazuje i obezbedi budućnost. Diplomirao je politikologiju, ali nije ostao u svojoj struci. Danas radi kao portir - rekla je Tea nedavno za medije.