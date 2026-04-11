BEZBEDNOST NA PRVOM MESTU: Aca Sofronijević pokazao šta je kupio naslednici (FOTO)
Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana dobili su prvo dete, devojčicu koja je na svet došla 7. aprila, a ponosni roditelji ne kriju sreću zbog prinove.
Sofronijević je od samog početka pokazao koliko mu je porodica na prvom mestu, a sada je jednim gestom raznežio mnoge.
Naime, on je fotografisao svoj automobil na kojem se nalazi nalepnica sa natpisom "Beba u autu", jasno stavljajući do znanja drugim vozačima da budu dodatno oprezni u saobraćaju.
Podsetimo, Sofronijević je nakon rođenja ćerke Tare otkrio kako je plakao ceo dan, jer nije mogao da savlada emocije zbog najlepše životne uloge koju je dobio.
Značenje imena Tara
U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.
Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.