Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana dobili su prvo dete, devojčicu koja je na svet došla 7. aprila, a ponosni roditelji ne kriju sreću zbog prinove.

Sofronijević je od samog početka pokazao koliko mu je porodica na prvom mestu, a sada je jednim gestom raznežio mnoge.

Naime, on je fotografisao svoj automobil na kojem se nalazi nalepnica sa natpisom "Beba u autu", jasno stavljajući do znanja drugim vozačima da budu dodatno oprezni u saobraćaju.

Aleksandar Sofronijević

Podsetimo, Sofronijević je nakon rođenja ćerke Tare otkrio kako je plakao ceo dan, jer nije mogao da savlada emocije zbog najlepše životne uloge koju je dobio.

Značenje imena Tara

U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.