Pevačica Ana Nikolić podelila je sa pratiocima na Instagramu jedan topao, porodični trenutak u susret Vaskrsu. Na objavljenim fotografijama i snimcima pokazala je kako su njen partner Goran Rale Ratković i ćerka Tara sa mnogo ljubavi farbali jaja i pažljivo dekorisali prazničnu trpezu.

U domu Ane Nikolić vladala je prava vaskršnja atmosfera – šarene boje, osmesi i sitni detalji koji svedoče o porodičnoj bliskosti i radosti zajedničkih trenutaka. Posebnu pažnju privukla je mala Tara, koja je sa ozbiljnošću pravog umetnika učestvovala u ukrašavanju, dok je sto zablistao u znaku praznika.

Objava je naišla na mnoštvo pozitivnih komentara i čestitki, a fanovi su se složili da ovakvi prizori najlepše govore o miru, ljubavi i porodičnoj sreći koju pevačica danas živi.

Ona je uz fotografiju jaja napisala: "Tara i Rale su ovo sami napravili".

Uprkos brojnim svađama, raskidima i javnim prepucavanjima, po svemu sudeći pevačica i kompozitor su oprostili sve jedno drugom pred ovaj najveći hrišćanski praznik pa ponovo uživaju u živaju u ljubavi i idili.