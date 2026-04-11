Maštamo o proširenju porodice, kažu složno i uglas Katarina Grujić (33) i Marko Gobeljić (33). Pevačica i njen suprug, poznati fudbaler, uživaju u bračnoj idili sa svojom naslednicom Katjom (4), kojoj bi voleli da podare brata ili sestru.

- Od kada se Katja rodila, Marko i ja maštamo o proširenju porodice. Voleli bismo da joj podarimo brata ili sestru, ili čak oboje, iako znamo da će biti onako kako Bog odluči, i onda kada za to bude vreme - kaže Kaća Grujić.

Ona ne krije da je majčinstvo najizazovnija i najodgovornija uloga koja joj je dodeljena.

- Život s decom nije ono što gledamo na društvenim mrežama. Tamo je sve idilično, majke su sređene i doterane, a deca mirna i nasmejana. U realnom životu, majke čuvaju, kuvaju, brinu, vaspitavaju, kažnjavaju, i to ume da bude iscrpljujuće, naročito ako, pored toga, gradite karijeru, nastupate, putujete... Ali isto tako, od dece dobijamo najveću, najčistiju i najiskreniju ljubav, koja ni sa čim ne može da se meri. Nema tog aplauza i tih para koje mogu da zamene jedan zagrljaj i poljubac moje ćerke - kaže ponosna majka.

Porodica ispred svega

Kaća je odlučila da i ove, kao i ranijih godina, tokom uskršnjih praznika otkaže sve poslovne obaveze i uživa sa svojom porodicom u miru, hrani i običajima, koji Vaskrs nosi sa sobom.

- Poznato je da sam ja velika vernica i da poštujem sve praznike, slavim krsnu slavu, postim sve postove, a posebno vaskršnji i božićni. Porodično odlazimo u crkvu i toga dana nigde ne idemo i niko nam ne dolazi - kaže Grujićeva, pa otkriva po čemu pamti Vaskrs iz mlađih dana:

- Po punoj kući, po ukusnoj hrani, po pesmi, po prepričavanju anegdota iz života najstarijih članova porodice... Pamtim i po takmičenju u tucanju jajima i mojim suzama ukoliko ne pobedim (smeh). Kako bi izbegli nepotrebnu dramu, mama i tata su mi davali drveno jaje i ja bih ih redom pobeđivala. Dugo sam živela u ubeđenju da sam nepobediva. Ista je situacija i danas, sa mojom ćerkicom. Katju još niko nije pobedio.

"Svima sve praštam"

Grujićeva je otkrila šta za nju predstavlja Vaskrs.

- Vaskrs predstavlja najveći i najsrećniji praznik. Toga dana sam više nego ikada u miru sama sa sobom, ali i sa drugim ljudima. Svima sve praštam, jer taj praznik tome i služi. Odlazim u crkvu da se pričestim, pre toga i da se ispovedim, a nakon toga, po prvi put pojedem nešto što dva meseca nisam. Pre svega, jaje - kaže Kaća, koja je nedavno obišla svetinje na Kosovu i Metohiji.