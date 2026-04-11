OKITIO TAMBURAŠE ISPRED NARODNOG FRONTA: Aca Sofronijević došao u porodilište po Kosanu i ćerkicu Taru! Uz pesmu ih odveo kući! PUCA OD PONOSA! (FOTO)
Harmonikaš Aleksandar Sofronijević došao je u porodilište i izveo suprugu Kosanu, koja se oprodila na Blagovesti, i ćerkicu Taru i izveo ih kući.
On je bio raspoložen sve vreme, osmeh nije skidao sa lica, a odmah je okitio novčanicama muzičare koji su mu prišli i svirali.
- Osećaj je fenomenalan, hvala Bogu. Hvala vam što ste došli. Bićemo svi zajedno za praznik - kratko je prokomentarisao za Blic Sofra po izlasku iz porodilišta.
Mama se dobro oseća
Kosana se dobro oseća, odlično izgleda i sve vreme je bila uz supruga, koji se postarao da ih odmah smesti u auto, kako bi se odvezli kući.
Podsetimo, Sofronijević je nakon rođenja ćerke Tare otkrio kako je plakao ceo dan, jer nije mogao da savlada emocije zbog najlepše životne uloge koju je dobio.
Značenje imena Tara
U tumačenju značenja imena Tara, a koje je poteklo od imena reke ili planine Tare, značenje je “preneseno” – “žena koja je lepa kao reka”; “žena koja je nemirnog duha”; “osoba koja je čvrsta kao stena”; “žena koja je jaka kao planina (u smislu ličnosti i karaktera)”.
Sa druge strane, a kako je već i napomenuto, u budizmu i hinduizmu je Tara – “žena koja je mudra i brižljiva”; “ona koja je dobar savetnik i koja oprašta grehe”; “ona koja voli sve ljude”; “ona koja sija kao zvezda”; “žena rođena pod srećnom zvezdom”; “žena koja ima nesebično i veliko srce kao samo nebesko prostranstvo”; “zvezda vodilja”; “Boginja”; “bezgrešna”.
