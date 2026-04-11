Biznismena Danijel Rokvić, suprug pevačice Didi Džej, kao pravi domaćin za porodičan ručak za Vaskrs naručio je pečenje.

Naime, suprug Didi Džej, koja karijeru gradi u Americi, Danijel Rokvić je usnimljen ispred pečenjare u kojoj je stajao u redu i strpljivo čekao da kupi meso za predstojeći praznik.

- Najbliže mi je da ovde dođem i kupim pečenje, a i prezime pečenjare mi je srodno zbog žene - rekao je uz osmeh.

"Muž me podržava u svemu"

Inače, pevačica Didi Džej je dugi niz godina je u braku sa IT stručnjakom Danijelom Rokvićem koji je od nje stariji 20 godina. Rokvić ima troje dece, a sa Didi je u julu 2020. godine dobio ćerku, kojoj su dali ime Dajana.

Poznato je da je mnogo novca uložio u njenu muzičku karijeru, kao i u privatan biznis, odnosno salon lepote, te nikada nije štedeo kada je ona u pitanju.

- Suprug mi nikada nije pravio problem kad nešto kupujem, čak me on sam često tera da kupujem stvari i naljuti se ako nešto ne želim. Zaista je predivan, on uživa kada sam lepo doterana i podržava me u svemu - rekla je Didi i dodala kako suprug u slobodno vreme igra šah i svira gitaru.

Žive u vili od 500 kvadrata

Bračni par, koji često boravi i u inostranstvu, živi na Vračaru u kući od 500 kvadratnih metara, u kojoj imaju i lift. Imaju tri kućne pomoćnice jer Dijanin garderober vredi kao pola kuće i potrebno ga je održavati.

- Haljina koju sam nosila na dodeli Gremi nagrada ima posebno mesto. Teško sam došla do nje, mislim da ću je uramiti, biće u staklu. Čuvaću je čitavog života jer mi je ta haljina jednostavno promenila život - rekla je tada pevačica koja nam je pokazala i bezbroj cipela na štiklu različitih brendova koje su koštale i po nekoliko desetina hiljada evra.