Slušaj vest

Hitovi koje je pevala Vasilija Radojčić i danas žive među narodom, a njena interpretacija učinila ih je večnim.

"Dimitrijo, sine Mitre", "Veseli se kućni domaćine", "Moj Milane kad u vojsku pođeš", "Na Uskrs sam se rodila", "Mito, bekrijo", "Ajde Jano, kolo da igramo", "Jel' ti žao što se rastajemo", "Zapevala sojka ptica" i mnoge druge samo su neki od naziva pesama koje je Vasilija otpevala.

O njenom privatnom životu se jako malo zna. Njena ljubav bio je bubnjar Milan Đorđević. Dugo su bili u braku, a njegovu smrt je teško podnela. Ono što joj je teralo suze na oči bio je i način na koji je tretirana kao umetnik. Snimila je mnogo pesama, albuma i svojevremeno ploča, ali uz nagrade, priznanje od države nije dobila.

1/3 Vidi galeriju Vasilija Radojčić Foto: Printscreen/RTSkolo, Printscreen/Youtube, Printscreen

"Povredile su me i kolege muzičari, estradnu penziju nisam dobila iako sam nekoliko puta podnosila zahtev. Kada je penzija izglasana, trebalo je da je prvi dobijemo Cune i ja. On je penziju dobio, mene su zaobišli iako važim za pevačicu koja ima najviše snimljenih pesama u fonoteci Radio Beograda. Snimila sam za RTV PGP 60 antologijskih pesama, obećali su da će mi objaviti trostruki album, a onda su desetak mojih pesama strpali u nekakav zajednički muzički projekat za koji još ne znam šta predstavlja", rekla je Vasilija davnih dana.

Pevačku karijeru je počela šezdesetih godina 20. veka. Mnoge njene pesme postale su hitovi koje slušaju različite generacije. Kvalitetne interpretacije i glas obojen emocijama privukli su veliki broj poštovalaca.