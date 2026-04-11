Pevač Bojan Bjelić, je na početku svoje karijere dobio veliku popularnost, a sada je otkrio interesantne detalje koji su mu se dogodili na muzičkom putu. Takođe, Bjelić je progovorio o zaradi i činjenici da iako ima velike hitove, nikada nije održao nastup u Beogradu.

Koncerte je držao isključivo u inostranstvu jer kako kaže, u to vreme domaće tržište nije bilo finansijski isplativo.

"Dijaspora je bila ključna"

- Srbija je u to vreme bila tržište na kojem nisi mogao da imaš neku ozbiljnu zaradu, prvenstveno zato što ljudi nisu mogli da priušte ulazak u klubove. Dijaspora je bila ključna – Švajcarska, Nemačka, Austrija, Francuska, gde sam najčešće radio i gde su me najviše tražili, objasnio je Bojan Bjelić.

Bez obzira na to, mnoge je iznenadilo da nikada nije zapevao pred beogradskom publikom.

- Sem promocija albuma i medijskih pojavljivanja, pravi nastup u Beogradu se nikada nije desio. Ne zato što nije bilo prilike, nego se jednostavno nije potrefilo - rekao je Bjelić i otkrio da mu je danas velika želja da baš u glavnom gradu održi koncert.

O početku karijere

Sećao se svojih početaka, prisetio se i da su društvene mreže tada tek počele da se razvijaju.

- Fejsbuk je počeo da se pojavljuje, Instagram nije postojao, a Jutjub je tek bio u povoju i bez monetizacije na Balkanu - istakao je Bjelić.

Bez obzira na te okolnosti, ljudi su ga na ulici prepoznavali.

- Ta fascinacija trajala je dve godine, a onda sam shvatio da je to sastavni deo posla - iskren je bio pevač.

Bjelić se prisetio kako su se ranije pevači promovisali na terenu jer nije postojao internet. Mnogim današnjim pevačima je upravo internet olakšao put to publike.

- Uvek sam se trudio da ljude iz medija maksimalno ispoštujem, bez obzira na to da li je to mali radio u unutrašnjosti Srbije ili lokalna radio-televizija. Gledao sam da svakoga ispoštujem, jer je tada svaka medijska pažnja značila. Kada dođeš u nečiji grad i daš im do znanja da si došao lično, ljudi su to umeli da cene. Danas je sve preko interneta i u tom smislu je nama pevačima lakše, ali izgubila se ta neposrednost - zaključio je pevač.

