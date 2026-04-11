Pevačica Teodora Džehverović je sa svojim pratiocima podelila snimak svoje majke Goce kako sa majstorima sređuje fasadu na kući. Teodorina mama je dobila mnogo pohvalnih komentara zbog ovog videa.

Pevačica je sa ponosom pokazala kako joj je majka vredna, pa je usnimila kadrove gde Goca pomaže oko radova.

- Došlo je vreme i da renoviramo našu porodičnu kuću - napisala je Teodora na videu.

- Bravo Goco, ti si žena za sve. Sve ti uspeva i o svemu moraš da misliš - bio je jedan od komentara na mrežama.

Stan od 400.000 evra u Beogradu na vodi

Podsećamo, mlada pevačica je na Beogradu na vodi kupila dupleks na 21. spratu koji je platila 400.000 evra.

Ona je ranije u vlogu na TikToku pokazala delić novog stana, a u jednom trenutku je i zaplakala od sreće.

Ovako izgleda Teodorin stan u Beogradu na vodi i kuća koju je nedavno kupila:

Njen stan je raskošan i osvijetljen, a nema sumnje da će ga opremiti po poslednjoj modi. Teodora nije krija suze i ponos pre svega što je sebe obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine.

Inače, ona ima i stan i na drugoj lokaciji u Beogradu, a nedavno je pazarila i jednu napuštenu kuću u Kačarevu koju će da sredi.

Grudi povećala pre sedam godina

- Ja sam uvek otvoreno pričala šta sam radila na sebi. Mislim da ni u čemu nisam preterala i da su ovo zaista bile minimalne korekcije. Sa 16 godina sam operisala uši, jer sam bila mali klempo, 2019. sam operisala grudi, usne sam poslednji put radila pre dve godine- rekla je ona ranije i dodala:

Ovako je pavačica nekada izgledala:

- Priznajem da sam se mnogo promenila do sad, ali prosto mislim da je taj proces razvoja kod svakoga drugačiji. Drugačija šminka je bila popularna, kosa, kilaža i slično. Ko veruje, veruje. Na sebi ne bih ništa mijenjala, a kod sebe bih impulsivnost – iskrena je bila pevačica.

